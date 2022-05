Octavian Jurma anunță iminența valului 6 al pandemiei: Vine la finalul lunii august

La fel ca în fiecare din ultimii trei ani de zile, coronavirusul, dat dispărut vara, reapare toamna. Este predicția lui Octavian Jurma, cercetător în domeniu. Acesta spune că pandemia e departe de a se fi încheiat și că valul 6 va debuta chiar la finele lunii august.

Valul 6 este aproape o certitudine in toamna si va debuta probabil la finalul lunii august. Nu stim sigur ce varianta va provoca valul 6. Vestea buna este ca pana la finalul saptamanii (cel tarziu saptamana viitoare) incidenta nationala va cobori sub 0.5 la mie si vom iesi probabil din valul 5 pe baza datelor oficiale. Din pacate eliminarea tuturor masurilor de preventie in perioada sarbatorilor precum si din scoli a dus la prelungirea valului 5-Omicron cu cel putin 4 saptamani si la formarea unui platou care a dureaza de 3 saptamani.

Sunt doar 2 luni de la abandonarea oficiala a masurilor de santate publica in pandemie si declararea inchiderii pandemiei din motive de inconvenienta politica. Din pacate singura pandemie care s-a terminat este cea din 1918, pentru ca cea din 2020 este bine mersi si produce noi tuplini intr-un ritm ametior.

De la 8 martie 2022 pana acum pandemia a produs zeci de noi variante ale armelor sale (virusii) dintre care 3 au acum popriile clade (ramuri)

22A – corespunde BA.4 (Pango)

22B – corespunde BA.5 (Pango)

si

22C – corespunde BA.2.12.1 (Pango)

BA.2 este acum peste 95% dominata in Romania (graficul de jos arata evolutia procentuala a variantelor din valurile 4 si 5).

BA.2 este cel mai mare pericol pe care il avem in fata si a ajuns sa aibe peste 40 de versiuni in circulatie, multe cu sub versiuni (da, avem nu numai BA.2.40 dar si BA.2.40.1).

Dintre acestea cea mai amenintatoare este BA.2.12.1 (BA.2 + mutatia Spike L452Q), care are avantaj de peste 50% fata de BA.2 si devine rapid dominata in SUA.

BA.4 si BA.5 sunt de asemenea mai infectioase decat BA.2 si produc un nou val in Africa de Sud.

Este o situatie similara cu cea de anul trecut in care am asistat la o „diversificare” in primavara cu aparitia variantelor Alpha, Gamma si Beta pentru ca in final Delta si Omicron sa produca valurile de toamna.

Diferenta principala este ca acum in loc de tulpini candidate avem ramuri intregi candidate la urmatorul val de toamna.

Din fericire nu avem inca confirmate in Romania BA.4 sau BA.5. Stim asta pentru ca de 2 saptamani INSP monitorizeaza si aceste variante”, a scris Octavian Jurma pe Facebook.