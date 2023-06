Oficiali din serviciile de informații spun că SUA au recuperat o navă de origine non-umană

Un fost oficial al serviciilor de informații devenit informator a oferit Congresului și Inspectorului General al Comunității de Informații date clasificate detaliate despre programe secrete care, potrivit acestuia, ar deține nave intacte și parțial intacte de origine non-umană, notează The Debrief .

Informațiile, spune el, au fost ascunse în mod ilegal Congresului, iar el a depus o plângere în care susține că a suferit represalii ilegale pentru dezvăluirile sale de date confidențiale.

Alți oficiali din serviciile de informații, atât activi, cât și pensionați, care au cunoștință despre aceste programe prin activitatea lor în diverse agenții, au furnizat în mod independent informații similare, care confirmă informațiile, atât în mod oficial, cât și neoficial.

Denunțătorul, David Charles Grusch, în vârstă de 36 de ani, fost ofițer de luptă decorat în Afganistan, este un veteran al Agenției Naționale de Informații Geospațiale (NGA) și al Biroului Național de Recunoaștere (NRO). El a fost reprezentantul biroului de recunoaștere în cadrul Grupului de lucru pentru fenomene aeriene neidentificate în perioada 2019-2021. De la sfârșitul anului 2021 până în iulie 2022, a fost co-liderul NGA pentru analiza UAP și reprezentantul acestuia în cadrul grupului operativ.

Grupul de lucru a fost înființat pentru a investiga ceea ce odată se numea "obiecte zburătoare neidentificate" sau OZN-uri, iar acum se numește oficial "fenomene anormale neidentificate" sau UAP. Grupul operativ a fost condus de Departamentul Marinei sub conducerea Biroului Subsecretarului Apărării pentru Informații și Securitate. De atunci, a fost reorganizat și extins în Biroul de rezolvare a anomaliilor în toate domeniile, pentru a include investigațiile privind obiectele care operează sub apă.

Grusch a declarat că recuperările de fragmente parțiale, până la vehicule intacte au fost efectuate de zeci de ani până în prezent de către guvern, aliații săi și contractorii din domeniul apărării. Analizele au determinat că obiectele recuperate sunt "de origine exotică (inteligență non-umană, fie că este de origine extraterestră sau necunoscută) pe baza morfologiilor vehiculelor și a testelor de știință a materialelor și a posesiei unor aranjamente atomice unice și a semnăturilor radiologice", a spus el.

În depunerea plângerii sale, Grusch este reprezentat de un avocat care a fost inițial inspectorul general al Comunității de Informații (ICIG).

Dezvăluirile lui Grusch, precum și cele ale martorilor nepublici, în conformitate cu noile dispoziții de protecție din cea mai recentă lege de alocare a creditelor pentru apărare, semnalează o determinare tot mai mare din partea unora din guvern de a dezlega o enigmă colosală cu implicații în materie de securitate națională, care a dat bătăi de cap armatei și a ispitit publicul încă din timpul celui de-al Doilea Război Mondial și chiar mai departe. Timp de mai multe decenii, Forțele Aeriene au desfășurat o campanie de dezinformare pentru a discredita observațiile raportate de obiecte inexplicabile. Acum, cu două audieri publice și multe ședințe de informare clasificate la activ, Congresul face presiuni pentru răspunsuri.

Karl E. Nell, un colonel al armatei recent pensionat și actual executiv în domeniul aerospațial, care a fost omul de legătură al armatei pentru Grupul operativ UAP din 2021 până în 2022 și a lucrat cu Grusch acolo, îl caracterizează pe Grusch ca fiind "ireproșabil".

Christopher Mellon, care a petrecut aproape douăzeci de ani în comunitatea de informații a SUA și a fost adjunctul secretarului adjunct al apărării pentru informații, a lucrat ani de zile cu Congresul în ceea ce privește fenomenele aeriene neidentificate.

"O serie de actuali și foști oficiali bine plasați mi-au împărtășit informații detaliate cu privire la acest presupus program, inclusiv informații despre istoria, documentele de guvernare și locul în care se presupune că a fost abandonată și recuperată o navă", a declarat Mellon. "Cu toate acestea, este o chestiune delicată să faci ca aceste informații potențial explozive să ajungă în mâinile potrivite pentru validare. Acest lucru este îngreunat de faptul că, pe bună dreptate sau nu, o serie de surse potențiale nu au încredere în conducerea Biroului de rezolvare a anomaliilor din toate domeniile, înființat de Congres."

Dar unele persoane din interior sunt acum dispuse să își asume riscul de a ieși pentru prima dată în față cu cunoștințe despre aceste programe de recuperare.

„Fenomenul inteligenței non-umane este real. Nu suntem singuri”

Jonathan Grey este un ofițer al comunității de informații a Statelor Unite, cu autorizație Top-Secret, care lucrează în prezent pentru Centrul Național de Informații Aeriene și Spațiale (NASIC), unde analiza UAP a fost punctul său de interes. Anterior, el a avut experiență în cadrul unor forțe de lucru private din domeniul aerospațial și al directivelor speciale ale Departamentului Apărării.

"Fenomenul inteligenței non-umane este real. Nu suntem singuri", a declarat Grey. "Recuperările de acest tip nu se limitează la Statele Unite. Acesta este un fenomen global și, cu toate acestea, o soluție globală continuă să ne ocolească."

La National Geospatial-Intelligence Agency, Grusch a ocupat funcția de ofițer superior de integrare a capacităților de informații, cu autorizație la nivel Top Secret/Secret Compartmented Information, și a fost consilier tehnic superior al agenției pentru analiza fenomenelor aeriene neidentificate/ probleme de trans-mediu. Din 2016 până în 2021, a lucrat în cadrul National Reconnaissance Office în calitate de ofițer superior de informații și a condus producția briefingului zilnic al directorului NRO. Grusch avea gradul civil GS-15, echivalentul militar al unui colonel.

Grusch a lucrat ca ofițer de informații timp de peste paisprezece ani. Veteran al Forțelor Aeriene, el are numeroase premii și decorații pentru participarea sa la operațiuni secrete și clandestine pentru a promova securitatea americană.

Potrivit unui raport de performanță al NRO din 2021, Grusch a fost un strateg de informații cu responsabilități multiple care "a analizat rapoartele privind fenomenele aeriene neidentificate" și "a impulsionat conducerea Congresului în ceea ce privește lacunele de înțelegere". El a fost evaluat de directorul adjunct al Centrului de operațiuni al biroului de recunoaștere ca fiind un "ofițer de stat major și strateg priceput" și "integrator al forței totale cu soluții inovatoare și rezultate acționabile".

Grusch a pregătit numeroase informări privind fenomenele aeriene neidentificate pentru Congres în timpul cât a fost în guvern și a ajutat la redactarea limbajului privind UAP pentru Legea de autorizare a apărării naționale FY2023, condusă de senatorii Kirsten Gillibrand și Marco Rubio și promulgată de președintele Biden în decembrie 2022. Dispoziția prevede că orice persoană care deține informații relevante despre UAP poate informa Congresul fără represalii, indiferent de orice acord de confidențialitate anterior.

În declarațiile sale autorizate pentru publicare de Pentagon în aprilie, Grusch a afirmat că "programele moștenite" de OZN-uri au fost ascunse de mult timp în cadrul "mai multor agenții care au înglobat activitățile UAP în programe convenționale de acces secret fără a raporta în mod corespunzător diferitelor autorități de supraveghere".

El a declarat că a raportat Congresului despre existența unui "Război Rece de zeci de ani, necunoscut publicului, pentru materialul fizic recuperat și exploatat - o competiție cu adversari aproape egali de-a lungul anilor pentru a identifica prăbușirile/aterizările UAP și a recupera materialul în vederea exploatării/ingineriei inverse pentru a obține avantaje asimetrice de apărare națională".

Informații explozive furnizate Congresului

Începând din 2022, Grusch a furnizat Congresului ore întregi de informații clasificate înregistrate și transcrise în sute de pagini, care includeau date specifice despre programul de recuperare a materialelor. Congresului nu i s-a furnizat niciun material fizic legat de epave sau alte obiecte non-umane.

Investigația lui Grusch s-a axat pe interviuri extinse cu oficiali de la nivel înalt din cadrul serviciilor de informații, unii dintre ei fiind direct implicați în program. El spune că operațiunea a fost protejată în mod ilegal de o supraveghere adecvată a Congresului și că a fost vizat și hărțuit din cauza investigației sale.

Grusch a declarat că operațiunile de recuperare a ambarcațiunilor sunt în curs de desfășurare la diferite niveluri de activitate și că îi cunoaște pe anumiți indivizi, actuali și foști, care sunt implicați.

"Indivizii din aceste programe UAP m-au abordat în calitatea mea oficială și mi-au dezvăluit preocupările lor cu privire la o multitudine de abateri, cum ar fi contractarea ilegală împotriva Regulamentului Federal de Achiziții și alte infracțiuni, precum și suprimarea informațiilor în cadrul unei baze industriale și academice calificate", a declarat el.

Asociații care au garantat pentru Grusch au declarat că informațiile sale sunt extrem de sensibile, furnizând dovezi că materiale provenite din obiecte de origine non-umană se află în posesia unor programe negre extrem de secrete. Deși locațiile, numele programelor și alte date specifice rămân clasificate, inspectorul general și personalul comisiei de informații au primit aceste detalii. Mai mulți membri actuali ai programului de recuperare au vorbit cu biroul inspectorului general și au coroborat informațiile furnizate de Grusch pentru plângerea clasificată.

Credibilitate garantată de la nivel înalt

Grusch a părăsit guvernul la 7 aprilie 2023, pentru a promova, a spus el, responsabilitatea guvernamentală prin sensibilizarea publicului. El rămâne bine susținut în cercurile de informații, iar numeroase surse au garantat pentru credibilitatea sa.

"Afirmația sa cu privire la existența unei curse a înarmării terestre care a avut loc în ultimii optzeci de ani, axată pe tehnologii de inginerie inversă de origine necunoscută, este în mod fundamental corectă, la fel ca și constatarea incontestabilă că cel puțin unele dintre aceste tehnologii de origine necunoscută provin din inteligență non-umană", a declarat Karl Nell, colonelul în retragere din armată care a lucrat cu Grusch în cadrul Grupului operativ UAP.

Într-o evaluare a performanțelor din 2022, Laura A. Potter, adjunctul șefului Statului Major pentru informații, Cartierul General al Departamentului Armatei, l-a descris pe Nell ca fiind "un ofițer cu cea mai puternică busolă morală posibilă".

Grusch este reprezentat de Charles McCullough III, partener senior al Compass Rose Legal Group din Washington și primul inspector general al Comunității de Informații, confirmat de Senatul SUA în 2011. La acea vreme, McCullough raporta direct directorului de atunci al Serviciului Național de Informații, James R. Clapper, și supraveghea ofițerii de informații responsabili de audituri, inspecții și investigații.

În mai 2022, McCullough a depus la ICIG, în numele lui Grusch, o „Dezvăluire de preocupare(e) urgentă”; plângere de represalii în legătură cu informații detaliate pe care Grusch le-a adunat începând cu 2019, în timp ce lucra pentru Grupul operativ UAP.

O versiune neclasificată a plângerii care a fost furnizată publicației The Debrief afirmă că Grusch are cunoștință directă de faptul că informațiile clasificate legate de UAP au fost reținute și/sau ascunse Congresului de către "elemente" ale comunității de informații "pentru a zădărnici în mod intenționat supravegherea legitimă a Congresului asupra programului UAP". Toate mărturiile pe care Grusch le-a furnizat pentru plângerea clasificată au fost făcute sub jurământ.

Potrivit plângerii neclasificate, în iulie 2021, Grusch a furnizat în mod confidențial informații clasificate inspectorului general al Departamentului Apărării cu privire la ascunderea de informații legate de UAP față de Congres. El credea că identitatea sa și faptul că a furnizat mărturia au fost dezvăluite "unor persoane și/sau entități" din cadrul Departamentului Apărării și al Comunității de Informații în afara biroului IG. El nu a susținut că aceste informații au fost divulgate în mod necorespunzător de către vreun membru al biroului respectiv.

Ca urmare, Grusch a suferit luni de zile de represalii legate de aceste dezvăluiri începând cu 2021. El a cerut ca detaliile acestor represalii să nu fie divulgate pentru a proteja integritatea anchetei în curs.

Inspectorul general al Comunității de informații a considerat plângerea sa "credibilă și urgentă" în iulie 2022. Potrivit lui Grusch, un rezumat a fost transmis imediat directorului Serviciului Național de Informații, Avril Haines, Comisiei speciale a Senatului pentru informații și Comisiei speciale permanente a Camerei Reprezentanților pentru informații.

Plângerea a fost redactată și semnată de McCullough și de partenerul său director. Aceasta se încheia cu semnătura lui Grusch, atașată la declarația sa: "Afirm solemn, sub sancțiunea sperjurului, că, după cunoștințele mele, conținutul documentului de mai sus este adevărat și corect".

A fost lansată o anchetă de represalii a denunțătorilor, iar Grusch a început să comunice cu personalul comisiilor de informații ale Congresului în sesiuni private cu ușile închise. Potrivit lui Grusch, anumite informații pe care le-a obținut în cadrul investigației sale nu au putut fi prezentate membrilor personalului Congresului, deoarece aceștia nu aveau autorizațiile necesare sau autoritatea de investigare corespunzătoare.

Un reprezentant al Comisiei permanente selecte pentru informații din Camera Reprezentanților a declarat în martie că membrii comisiei nu pot comenta conținutul unei plângeri sau confirma identitatea unui reclamant.

"Atunci când aveți mai multe agenții care înglobează activități UAP în programe SAP/CAP convenționale, atât ca beneficiari de informații legate de exploatare, cât și din motive operaționale, fără a raporta în mod corespunzător către diverse autorități de supraveghere, aveți o problemă", a declarat Grusch, făcând referire la programele foarte secrete de acces special și la programele de acces controlat.

Alte mărturii

Dorința lui Grusch de a-și asuma riscuri și de a vorbi deschis pare să îi încurajeze și pe alții cu cunoștințe similare care cred într-o mai mare transparență.

Jonathan Grey, ofițerul de informații specializat în analiza UAP la Centrul Național de Informații Aeriene și Spațiale, vorbește pentru prima dată în public.

NASIC, cu sediul la baza Wright Patterson Air Force Base, este principala sursă a Departamentului Apărării pentru analiza amenințărilor aeriene și spațiale străine din cadrul Forțelor Aeriene. Misiunea sa este de a "descoperi și caracteriza amenințările aeriene, spațiale, de rachete și cibernetice", potrivit site-ului agenției. "Echipa de experți de încredere în domeniu a centrului oferă capacități unice de colectare, exploatare și analiză care nu se găsesc în altă parte", se arată pe site-ul web.

"Existența unor programe istorice complexe care implică recuperarea și studierea coordonată a materialelor exotice, datând de la începutul secolului XX, nu ar trebui să mai rămână un secret", a spus el. "Majoritatea materialelor exotice străine recuperate au o explicație și o origine terestră prozaică - dar nu toate, iar orice număr mai mare decât zero în această categorie reprezintă un procent statistic incontestabil de semnificativ", a afirmat Grey.

Este neobișnuit ca o persoană din interiorul Forțelor Aeriene să iasă în față, deoarece Forțele Aeriene au fost mai puțin deschise decât alte agenții în ceea ce privește UAP.

"O gamă vastă de senzori ai noștri cei mai sofisticați, inclusiv platformele spațiale, au fost utilizate de diferite agenții, de obicei în trei exemplare, pentru a observa și a identifica cu precizie natura, performanța și designul ieșite din comun ale acestor mașini anormale, despre care se stabilește apoi că nu sunt de origine terestră", a declarat Grey.

Mellon, fostul adjunct al secretarului adjunct al Apărării pentru informații, a avut un rol esențial în organizarea de ședințe de informare clasificate pentru membrii Congresului și alți oficiali despre UAP, care includ referiri la materialele exotice recuperate. Prima ședință de informare pe care a facilitat-o cu privire la recuperările de obiecte inexplicabile a fost oferită membrilor personalului Comitetului pentru servicii armate al Senatului la 21 octombrie 2019 și membrilor personalului Comitetului pentru informații al Senatului două zile mai târziu, după cum a relatat The New York Times.

Mellon spune că, odată ce membrii Congresului vor fi mai conștienți de informațiile furnizate personalului lor și inspectorului general, vor fi în măsură să stabilească rapid adevărul, dacă au voința de a face acest lucru.

"Aceasta este o provocare de supraveghere fără precedent pentru comisii, dar cred că avem lideri în Congres care sunt la înălțimea sarcinii", a declarat Mellon.

Pentru Jonathan Grey și echipa sa de la NASIC sunt adesea prezentate briefinguri clasificate. "Există materiale informative clasificate la nivel înalt în care scenarii din lumea reală care implică UAP, așa cum reiese din exemple istorice, sunt puse la dispoziția personalului serviciilor de informații în funcție de nevoia de a cunoaște", ne-a declarat acesta. "Am fost destinatarul unor astfel de informări timp de aproape un deceniu."

Legea de autorizare a apărării naționale pentru anul fiscal 2023 l-a însărcinat pe secretarul apărării, în consultare cu directorul Serviciului Național de Informații, să stabilească pentru prima dată un mecanism sigur pentru raportarea autorizată a informațiilor sensibile către canalele de apărare.

În plus, legislația solicită raportarea privind "recuperarea de materiale, analiza materialelor, inginerie inversă, cercetare și dezvoltare" care implică fenomene anormale neidentificate în prezent și în urmă cu zeci de ani.

Studii asupra unor materiale exotice

Dr. Garry Nolan, profesor în cadrul Departamentului de Patologie al Universității Stanford și un inventator și antreprenor renumit, cu peste trei sute de lucrări publicate, a înființat peste o jumătate de duzină de companii bazate pe tehnologiile din laboratorul său. Nolan a aplicat anterior unele dintre aceste tehnologii la analiza materialelor exotice, publicând prima lucrare evaluată de colegi care a examinat astfel de materiale.

"Civilizația umană a fost complet transformată de ceva atât de mic precum un grăunte de siliciu sau germaniu - creând baza circuitelor integrate care stau la baza calculului și acum chiar a inteligenței artificiale", a declarat Nolan.

Studierea chiar și a unor mostre mici de presupus material anomal ar putea duce la beneficii de neconceput în prezent pentru omenire, a spus el. "Ceea ce ar putea fi reprezentat aici ar putea fi cu sute de revoluții tehnologice înaintea noastră. Ar putea fi mai transformator pentru umanitate decât ceea ce a realizat microprocesorul. Imaginați-vă ce am putea face chiar și cu un grăunte de cunoștințe despre modul în care funcționează".

Pentru a încuraja potențialii martori să se prezinte, legislația privind denunțătorii interzice oricărui angajat federal să ia măsuri de represalii împotriva oricărei persoane care face dezvăluiri autorizate.

"Denunțarea este esențială pentru controlul și echilibrul guvernului nostru - și niciun angajat federal nu ar trebui să se simtă descurajat să facă un pas înainte din cauza fricii de represalii", a declarat reprezentantul Andre Carson. În mai 2022, Carson a prezidat prima audiere deschisă a Congresului privind UAP din 1968 încoace.

Cazul lui David Grusch marchează un test crucial al acestor noi protecții pentru denunțători și al capacității lor de a-i proteja pe viitorii denunțători care decid să iasă în față.

Jonathan Grey spune că secretele au fost necesare. "Deși este o nucă greu de spart, potențialele progrese tehnologice pot fi obținute din recuperările de informații neumane/UAP de către orice națiune suficient de avansată și apoi folosite pentru a purta un război asimetric, așa că, prin urmare, trebuie să rămână un anumit secret", spune el. "Cu toate acestea, nu mai este necesar să continuăm să negăm că aceste tehnologii avansate derivate din inteligența non-umană există sau să negăm că aceste tehnologii au aterizat, s-au prăbușit sau au căzut în mâinile oamenilor."

Grey a remarcat că ipoteza conform căreia doar Statele Unite au intimidat celelalte națiuni pentru a menține acest secret timp de aproape un secol continuă să prevaleze ca principal consens în rândul publicului larg. "Speranța mea este de a descuraja populația globală de la această noțiune arhaică și absurdă și de a deschide potențial calea pentru o discuție mult mai largă", a spus el.

Grusch a declarat că este periculos ca această "cursă a înarmării de optzeci de ani" să continue în secret, deoarece "inhibă și mai mult populația mondială să fie pregătită pentru un scenariu neașteptat de contact cu o inteligență non-umană".

"Sper ca această dezvăluire să servească drept un șoc ontologic din punct de vedere sociologic și să ofere o problemă care să unească în general națiunile lumii pentru a-și reevalua prioritățile", a spus Grusch.