Ognjen Vukojevici despre Mircea Lucescu: Este Alex Ferguson din Europa de Est - El este Oxford şi Cambridge pentru mine

Fostul internaţional croat Ognjen Vukojevici, 55 de selecţii, este acum secundul lui Mircea Lucescu la Dinamo Kiev şi a avut cuvinte măgulitoare despre antrenorul principal al noii campioane a Ucrainei, potrivit news.ro.

"Da, se pare că nu am greşit în alegerea clubului. Pentru mine a fost important să mă aflu în ritmul zilnic al fotbalului, al antrenamentelor. Şi cum să refuz să lucrez cu Mircea Lucescu, un antrenor de talie mondială? Cu el am o ocazie rară de a învăţa. Pentru mine este Oxford şi Cambridge. Pentru asta am fost în fotbal toată viaţa mea. Cel mai important lucru este că sezonul viitor am câştigat un loc direct în Liga Campionilor", a spus Vukojevici, într-un interviu acordat vecernji.hr.

Întrebat cum este să lucreze cu Lucescu, el a răspuns: "Este Alex Ferguson din Europa de Est, a antrenat cluburi mari şi a câştigat tot ce se poate câştiga. Să lucrez cu el în fiecare zi, vorbind despre fotbal, profesionalism şi studiu, m-a fascinat cu adevărat. În acest an, mai mulţi jucători pe care îi veţi întâlni la viitoarea ediţie a Euro au trecut prin sistemul său de antrenament. Aceştia sunt jucători tineri care au devenit deja jucători importanţi în echipa naţională a Ucrainei. Amintiţi-vă numele Ţigankov, Mikolenko, Şaparenko, Zabarnii..."

Lucescu este un tip strict, râde rar, a mai fost întrebat Vukojevici.

"Nu este strict, dar aderă la disciplină. Se concentrează foarte mult pe dezvoltarea jocului şi fiecare detaliu este important pentru el în pregătirea şi analiza meciului. Totul este aranjat până în cele mai mici detalii", a răspus tehnicianul.

În vârstă de 37 de ani, Vukojevici a evoluat la echipe ca Lierse, Dinamo Zagreb, Dinamo Kiev, Spartak Moscova şi Austria Viena.

Acum, în paralel cu funcţia de secund al lui Lucescu, el pregăteşte şi naţionala under 20 a Croaţiei.