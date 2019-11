Olguța Vasilescu, săgeți către Guvernul Orban în ziua când miniștrii preiau mandatele: 'Noi am promis și am făcut! Să vă vedem pe voi'

Pe drumul expres Pitești-Craiova se efectuează acum lucrări de terasare, nivelare, decopertare, se forează coloane, se lucrează la pila 2 pasaj peste DN 65, anunță fostul ministru Olguța Vasilescu, punctând că PSD a făcut ce a promis. „Să vă vedem pe voi”, spune Vasilescu în ziua în care miniștrii PNL preiau portofoliile.

„Ca sa nu avem vorbe mai tarziu... Pe drumul expres Pitesti-Craiova se efectueaza acum lucrari de terasare, nivelare, decopertare, se foreaza coloane, se lucreaza la pila 2 pasaj peste DN 65. Pentru acest drum expres in regim de autostrada s-a facut proiectul tehnic, licitatia, exproprierea si au inceput lucrarile in guvernarea PSD. Au fost si intarzieri cauzate de plangeri penale facute constructorilor de fostii proprietari de terenuri, contestatii solutionate dupa mai bine de doi ani de instantele romanesti, dar... a demarat constructia si s-a lucrat in forta de cand a fost liber frontul de lucru. Noi am promis si am facut! Sa va vedem pe voi...”, scrie Olguța Vasilescu pe Facebook.