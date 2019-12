Olguța Vasilescu, atac la ministrul Muncii: Asta nu înțelege Orban și ministra buimacă

Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, susține că premierul Ludovic Orban și actualul ministru al Muncii nu au înțeles Legea salarizării și cum se aplică aceasta.

”Explic pentru habarnistii care nu inteleg de ce legea salarizarii e construita pe diferentele de 25 la suta, care trebuiesc date la 1 ianuarie, in fiecare an, pana in 2021...

Deci, daca aveai 2000 de lei, in 2017, si trebuia sa ajungi la 4000 in 2021, cat era prevazut in grila, diferenta era de 2000 lei, impartit la 4, adica 2018,2019,2020,2021, rezulta ca, anual, primeai in plus 500 lei. In mod normal, toti banii trebuiau dati in 2017, ca sa se elimine inechitatile din sistemul de salarizare, dar cum nu existau suficienti bani la buget, suma a fost impartita pe 4 ani. De aici vin diferentele pe care nu le intelege Orban si ministra lui buimaca de la Munca. La fiecare categorie bugetara s-a stabilit o suma pana in 2021, cand se presupune ca legea va fi aplicata in totalitate si sistemul asezat pe baze fara inechitati. Ce nu stiu incompetentii de la PNL este ca in 2017 am fost obligati de CCR sa facem aceasta lege, dupa ce s-a emis o decizie ca toate salariile bugetarilor trebuiesc aplicate la salariul maxim din familia ocupationala, care a fost stabilit de o hotarare de instanta. Adica un profesor a castigat in instanta un venit de 4000 lei si doar el avea acest venit, ca urmare a hotararii de instanta, iar restul ramasesera la 2000 lei, CCR ne cerea sa ii ducem pe toti la 4000 de lei. Cu legea salarizarii am reusit sa punem in ordine sistemul si sa nu devalizam tot bugetul cu sume pe care nu si le putea permite statul. Impactul era undeva la peste 40 mld lei si am decis ca e mai bine sa crestem cu 10 mld anual. Daca nu dau acesti bani din diferenta, vor trebui sa aplice decizia CCR care e mai drastica si costa mai mult. Dar de unde sa stie asta doamna Baubau de la Munca?

P.S. Pe orizontala, am echilibrat si categoriile de bugetari intre ele. Sa nu mai fie profesorul mai jos ca politistul, sa nu mai fie femeia de serviciu din politie cu alt salariu decat femeia de serviciu de la scoala etc. Daca anulati legea si diferentele anuale, va intoarceti de unde ati plecat, nebunilor, si va costa mai mult! Tu crezi ca chiar a facut Olguta "din pix" o lege, cum ti s-a explicat, Orbane? Ghinionul vostru e ca ati dat afara din minister si singurul specialist adevarat din domeniu, care a lucrat la toate legile de salarizare de dupa revolutie, si nici nu mai aveti experti sa modificati voi ceva, fara sa iasa vreo traznaie...”, scrie Lia Olguța Vasilescu.