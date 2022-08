VIDEO - OMS, semnal de alarmă în privința Covid: 'Numărul deceselor la nivel mondial a crescut cu 35% în ultimele patru săptămâni'

Șeful Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) a subliniat miercuri că este posibil ca numărul cazurilor de COVID să crească din nou. "Ne-am săturat de COVID, dar virusul nu este", a spus Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„În ultimele patru săptămâni, numărul deceselor raportate la nivel mondial a crescut cu 35%.

Doar în ultima săptămână, 15.000 de persoane din întreaga lume și-au pierdut viața din cauza COVID-19.

15.000 de decese pe săptămână este complet inacceptabil, când avem toate instrumentele necesare pentru a preveni infecțiile și a salva vieți.

Suntem cu toții sătui de acest virus și sătui de pandemie. Dar virusul nu este obosit de noi.

Omicron rămâne varianta dominantă, subvarianta BA.5 reprezentând mai mult de 90% din secvențele partajate în ultima lună.

Cu toate acestea, numărul de secvențe partajate pe săptămână a scăzut cu 90% de la începutul acestui an, iar numărul de țări care partajează secvențe a scăzut cu 75%, ceea ce face mult mai greu de înțeles cum ar putea evolua virusul.

Având în vedere că se apropie vremea mai rece în emisfera nordică și că oamenii petrec mai mult timp în casă, riscurile de transmitere mai intensă și de spitalizare vor crește în lunile următoare - nu numai pentru COVID-19, ci și pentru alte boli, inclusiv gripa.

Dar niciunul dintre noi nu este neajutorat - vă rugăm să vă vaccinați dacă nu sunteți vaccinat, iar dacă aveți nevoie de un rapel, faceți unul.

Purtați o mască atunci când nu vă puteți distanța și încercați să evitați mulțimile, mai ales în interior.

Se vorbește mult despre cum să înveți să trăiești cu acest virus.

Dar nu putem trăi cu 15.000 de decese pe săptămână.

Nu putem trăi cu spitalizări și decese în creștere.

Nu putem trăi cu un acces inechitabil la vaccinuri și la alte instrumente.

A învăța să trăim cu COVID-19 nu înseamnă să ne prefacem că nu există. Înseamnă că folosim instrumentele pe care le avem pentru a ne proteja pe noi înșine și pentru a-i proteja pe alții”, a spus șeful OMS.

