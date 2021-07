Omul lui Klaus Iohannis din PNL îl atacă pe Ludovic Orban: 'M-a deranjat în această campanie internă: vehicularea teoriei schimbării premierului'

Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, anunță că îl susține susține pe Florin Cîțu în competiția internă pentru funcția de președinte al PNL: „Îl respect pe Ludovic Orban, a fost un președinte bun, dar PNL are nevoie de o schimbare de paradigmă”, informează Mediafax. Alexandru Muraru este cunoscut drept un apropiat al preşedintelui Klaus Iohannis.

„Îl susțin pe Florin Cîțu în competiția internă pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal! Aceste alegeri nu sunt împotriva cuiva, sunt pentru un alt fel de a face politică. Europa se schimbă, România se schimbă, trebuie să ne schimbăm și noi și să ne adaptăm la ceea vor oamenii de la noi. Proiectul pentru următorii 8 ani este rețeta de succes pentru România, iar Florin este tipul de om politic pe care oamenii vor să-l vadă conducând un partid puternic, orientat spre dezvoltare, profesionalism, integritate, valori europene, cu relații instituționale solide în parteneriatele externe”, transmite Alexandru Muraru.

El consideră că. în ultimele săptămâni, în multe organizații, alegerile interne au arătat „o încordare nefirească, fără precedent”.

„Acest lucru, din punctul meu de vedere, arată și mai mult că PNL are nevoie de o schimbare. Îl respect pe Ludovic Orban, a fost un președinte bun, dar PNL are nevoie de o schimbare de paradigmă. PNL trebuie sa treacă la următorul nivel, trebuie sa aibă capacitatea de a câștiga toate alegerile din 2024, să își deschidă porțile către cetățeni bine pregătiți, să fie un partener al mediului de business din România, să genereze reforme de amplitudine, proiecte strategice pentru cetățeni și administrația publică, să aibă Moldova ca prioritate 0 și să vorbească despre valori europene, despre memorie, adevăr, reconciliere, condamnarea extremismelor și să devină un partid reper pentru România. Partidul Național Liberal trebuie să fie un partid transparent, deschis către oameni integri și profesioniști. Am convingerea că PNL va deveni mai puternic după data de 25 septembrie”, adaugă liderul liberalilor ieșeni.

Schimbare premierului, o problemă delicată

El spune că Florin Cîțu este „un om foarte bine pregătit, integru, educat in Occident, iar profilul şi mentalitatea lui se regăsesc în viziunea mea pentru România de astăzi”.

„Mai mult, viitorul președinte PNL trebuie să aibă o relație impecabilă cu șeful statului, un parteneriat de lungă durată! Un alt lucru care m-a deranjat în această campanie internă: vehicularea teoriei schimbării PM, în funcție de rezultatul alegerilor din PNL și insinuarea instalării unui nou Guvern. Un partid liberal european și responsabil nu poate apela la tertipuri demult apuse. Funcția de prim-ministru este atributul unui mecanism constituțional în centrul căruia e șeful statului și Parlamentul, nu rezultatul unor amenințări și jocuri nedemne. Cu alte cuvinte, este fără îndoială: nu vom avea o nouă ceremonie de învestire a unui nou premier după 25 septembrie! (...) Cu un președinte liberal, cu un premier liberal, cu o coaliție în care PNL e cel mai puternic partid, cu o majoritate parlamentară, România va fi ceea ce nu a putut fi în ultimii 30 de ani: o țară prosperă, stabilă și respectată”, conchide Alexandru Muraru.

Florin Cîțu i-a dat funcții

Deputatul PNL Alexandru Muraru a fost numit de Florin Cîțu, în luna ianuarie, Reprezentant Special al Guvernului României pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei. El a fost ales președinte PNL Iași.

„Mă bucur că propunerea mea de președinte interimar, Alexandru Muraru, a fost confirmată astăzi în alegerile interne”, scria Ludovic Orban.

Congresul PNL va avea loc pe 25 septembrie, iar pentru șefia partidului și-au anunțat candidatura udovic Orban și Florin Cîțu.