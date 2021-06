'Onoda - 10.000 Nights in the Jungle' de Arthur Harari în deschidere la Certain Regard

Filmul "Onoda - 10.000 Nights in the Jungle" al regizorului francez Arthur Harari va fi proiectat în deschiderea secţiunii Un Certain Regard, pe 7 iulie, anunţă organizatorii Festivalului de Film de la Cannes, conform news.ro

Filmat în japoneză, coproducţia internaţională spune povestea soldatului Hiroo Onoda care a fost trimis pe o insulă în Filipine în 1944 să lupte contra ofensivei americane. Pe măsură ce Japonia se preda, Onoda a ignorat acest lucru, antrenat să supravieţuiască cu orice preţ în junglă, a continuat războiul său. I-au trebuit 10.000 de zile pentru a capitula, refuzând să creadă că Al Doilea Război Mondial s-a încheiat.

Cu al doilea lungmetraj (şi primul în selecţia de al Cannes), Arthur Harari îşi impune creaţia şi oferă un film important despre angajament şi timp.

Produs de Nicolas Anthomé, filmat în întregime în Asia, "Onoda - 10.000 Nights in the Jungle" a fost scris de Arthur Harari şi Vincent Poymiro. Filmul va fi proiectat în premieră mondială pe 7 iulie, în deschiderea Un Certain Regard, înainte ca juriul să desemneze premiile, pe 16 iulie.

Lungmetrajul „La civil”, regizat de Teodora Mihai şi produs de Hans Everaert pentru Menuetto, Jean-Pierre şi Luc Dardenne, Cristian Mungiu pentru Mobra Films, şi Michel Franco, a fost selectat în competiţia Un Certain Regard din cadrul Festivalului de Film de la Cannes de anul acesta.

Optsprezece filme au fost selectate în secţiune, producţii din ţări ca Belgia, Austria, Israel, Rusia, SUA, Turcia şi Franţa.

Cea de-a 74-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes va avea loc între 6 şi 17 iulie.