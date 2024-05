Operatori de rachete antigrindină, alungați cu pietre de românii care voiau să împiedice operațiunea de lansare

Mai multe persoane au aruncat cu pietre în operatorii de la Punctul de lansare a rachetelor antigrindină din localitatea Bordeasca Veche, din comuna Tătăranu, ceea ce a determinat oprirea operaţiunilor, dar şi avarierea maşinilor angajaţilor, potrivit directorului de program al Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova II Vrancea, Lucian Lazăr.

"Marţi, în timpul intervenţiilor pe care le desfăşuram, mai mulţi fermieri, supăraţi pe faptul că executăm lansări de rachete antigrindină, s-au dus la punctul de lansare de la Bordeasca şi au considerat necesar să se manifeste într-un mod destul de violent, ceea ce ne-a pus şi nouă în dificultate intervenţia. N-am mai putut lansa cele trei rachete din moment ce aceştia aruncau cu diverse obiecte în punctul de lansare, iar operatorii au fost destul de speriaţi. (...) Operatorii noştri nu au suferit vătămări corporale, dar punctul de lansare în speţă, modulul de locuit, prezintă avarii, iar maşinile angajaţilor din punctul de lansare au fost destul de avariate, pentru că au fost lovite de unii cetăţeni. Însă sperietura operatorilor a fost destul de zdravănă şi considerăm că lucrurile au degenerat destul de mult. Înţelegem oarecum nemulţumirea oamenilor, însă aceasta se poate manifesta într-un mod paşnic. Putem discuta orice speţă, ca şi până acum, fără a se ajunge la acte de violenţă", a declarat Lucian Lazăr, potrivit News.ro.

Directorul a precizat că de la Bordeasca Veche au fost lansate anterior agresiunii două rachete către localitatea Milcovul care au vizat o formaţiune de grindină, iar aici a plouat ulterior mai mult decât la Bordeasca Veche, unde nu s-au mai executat lansări de rachete.

"Am avut câteva căderi de de grindină de mici dimensiuni în zona protejată, tocmai din cauza acestei situaţii, pentru că punctul efectiv nu a mai lansat, însă, în timpul intervenţiei, se poate observa faptul că din punctul de lansare Bordeasca, de unde s-au lansat rachete către localitatea Milcovul, unde am avut cantităţi de precipitaţie de 38 litri la sol, pe când în Bordeasca între 10 şi 15 litri. Şi dacă ne uităm pe harta cu imaginea radar transmisă aici punctul de comandă, se observă că deasupra localităţii Bordeasca nu era nor cu o cantitate maximă de umezeală şi de umiditate în el astfel încât să precipite aceeaşi cantitate de apă ca la Milcovul", a spus Lazăr.

Poliția a deschis dosar penal pentru distrugere

În urma celor întâmplate, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea a deschis un dosar penal pentru distrugere.

"La data de 7 mai, ora 16,21, dispeceratul IPJ Vrancea a fost sesizat cu privire la faptul că, în localitatea Bordeasca Veche, la sediul Punctului de lansare rachete antigrindină, mai multe persoane s-ar fi adunat în semn de protest pentru a împiedica lansarea acestora. La faţa locului au fost direcţionate echipaje de poliţie din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală, conflictul fiind aplanat. Totodată, poliţiştii au constatat faptul că persoane necunoscute ar fi avariat două autoturisme care se aflau în zonă, cauzând un prejudiciu de aproximativ 1.000 de lei. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere", a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vrancea, Paula Enache.

În Vrancea, aceasta a fost cea de-a doua intervenţie din sezon, iar reprezentanţii Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova II spun că tragerile cu rachete au loc doar conform procedurilor legale şi vizează numai formaţiunile noroase în care s-a format grindina.

Pe 15 aprilie, când a început oficial sezonul operativ de trageri cu rachete antigrindină din acest an, mai mulţi fermieri vrânceni au organizat un protest spontan în faţa sediului Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova II din Focşani, cerând sistarea tragerilor până la finalizarea unui studiu care să certifice dacă există sau nu vreo legătură între ploile reduse şi seceta pedologică din Vrancea şi intervenţiile cu rachete antigrindină în atmosferă.