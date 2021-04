OPINIE: Problema cu PNRR-ul realizat de guvernul roman este ca nu reflecta mai deloc prioritățile setate de UE

Problema cu PNRR-ul realizat de guvernul roman este ca nu reflecta mai deloc prioritățile setate de UE. De la început, banii aceștia au fost gândiți pentru proiecte verzi și de digitalizare. Și nu întâmplator, ci pentru ca in acea direcție se îndreaptă toate țările dezvoltate. De exemplu, Germania va folosi 90% din aceste fonduri pe proiecte verzi și de digitalizare. Dacă guvernanții romani nu înțeleg ca asta e directia, nu numai ca țara noastră nu va putea accesa fondurile europene, dar va rămâne in urma, in timp ce restul țărilor UE vor trece la o economie verde și digitala. Faptul ca planul românesc include consolidări seismice la pilonul de tranziție verde arată ca guvernul nu înțelege deloc ce înseamnă tranziția verde. Consolidările seismice sunt foarte importante, dar nu văd ce caută menționate in PNRR. Faptul ca guvernul a cerut bani pentru înființarea rețelelor de gaz însemna ca nu înțelege deloc ce se întâmpla la nivel international și ca NU gazul (un combustibil fosil) va fi combustibilul viitorului. E cazul sa ne uitam spre viitor, spre hidrogen și alte surse de energie mai verzi, atunci când investim in infrastructura. Nu face nimeni rețele pe care pot sa le folosească doar câțiva ani. Guvernul roman e total defazat și asta ne va condamna pe noi la subdezvoltare in perioada următoare! Scrie pe pagina de socializare Ioana Petrescu, senior fellow la Harvard Kennedy School