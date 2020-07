Orașul New York se află în fața unui exod în masă al companiilor, pe fondul epidemiei de coronavirus

Orașul New York se află în fața unui exod în masă al companiilor, în condițiile în care firmele de servicii financiare și profesionale iau în considerare reducerea prezenței lor în oraș cu cel puțin 20 la sută din cauza coronavirusului, relatează Fox News, potrivit MEDIAFAX.

Aproximativ un angajator din patru intenționează să-și reducă prezența în oraș cu aproximativ 20 la sută sau mai mult, potrivit concluziilor publicate de Partnership for New York City, un grup format din cei mai mari CEO de corporații. Circa 16 la sută intenționează să mute locurile de muncă din New York în suburbii sau în alte locații.

Citește și: Să râdem cu Ludovic Orban! Cum s-a contrazis premierul: Nu se închide nimic! După ora 23:00, anumite activități vor fi închise

Jumătate dintre companiile chestionate se așteaptă ca doar 75 la sută din forța de muncă să revină la birou cu normă întreagă. Mai mult, companiile se așteaptă ca 10% dintre angajați să se întoarcă la birou în această vară și doar 40 la sută până la sfârșitul anului, potrivit studiului realizat la mijlocul lunii mai și publicat săptămâna trecută.

Potrivit studiului, New York ar putea pierde peste 37 miliarde de dolari din veniturile fiscale din următorii doi ani fiscali.