Orban, după prezentarea unui ventilator mecanic proiectat la Academia Tehnică Militară: Un proiect care ne dă încredere

Premierul Ludovic Orban a afirmat, după prezentarea unui ventilator mecanic proiectat la Academia Tehnică Militară, că are încredere că, pornind de la acest demonstrator tehnologic, ţara noastră va avea capacitatea să omologheze un prototip de ventilator după un proiect original românesc potrivit news.ro.

Premierul Ludovic Orban, ministrul Apărării, Nicolae-Ionel Ciucă, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, şi ministrul Economiei, Virgil-Daniel Popescu, au asistat, miercuri, la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, la prezentarea unui ventilator mecanic proiectat pentru a veni în sprijinul spitalelor şi autorităţilor din România în lupta împotriva pandemiei COVID-19.

"Prin inteligenţa, prin curajul şi prin efortul depus în ultimele săptămâni o minunată echipă de tineri au reuşit să pună la punct un demonstrator tehnologic de ventilator mecanic pneumatic. Cu piese puse cap la cap, cu piese create aproape în totalitate prin soluţii originale, au reuşit să integreze un proiect de o complexitate deosebită, care ne dă încredere că în curând, plecând de la acest demonstrator tehnologic, vom avea capacitatea să omologăm un prototip de ventilator produs în România, după un proiect original românesc. Îmi scot pălăria în faţa acestei tinere echipe”, a afirmat Ludovic Orban.

El a spus că proiectul ar putea pune bazele realizării unui ventilator românesc care "să satisfacă toate exigenţele în tratarea pacienţilor care au nevoie de ventilare mecanică în respiraţie”.

Premierul a adăugat că trebuie realizat un proiect cu documentaţia aferentă, trebuie realizat un prototip şi apoi urmăriţi toţi paşii pentru omologarea viitorului ventilator, el arătându-se "extrem de încrezător” şi spunând că cei care au lucrat la proiect "literalmente au făcut minuni”.

Potrivit MApN, ventilatorul mecanic este un produs românesc şi a fost realizat în urma colaborării ştiinţifice dintre Academia Tehnică Militară "Ferdinand I”, universitate politehnică de prestigiu a Ministerului Apărării Naţionale şi BlueSpace Tehnology (BST), un operator economic recunoscut în Industria Naţională de Apărare.

Proiectul a demarat în urmă cu o lună, iar echipa de cadre didactice, cercetători şi studenţi doctoranzi ai Academiei au lucrat într-un ritm accelerat.

Academia Tehnică Militară "Ferdinand I” a asigurat partea de proiectare a ventilatorului, în timp ce BlueSpace Tehnology s-a ocupat de integrarea şi dezvoltarea acestui demonstrator tehnologic spre faza de prototip pentru a fi omologat şi introdus în procesul de fabricaţie.

"Am arătat că suntem o instituţie credibilă nu doar in sondaje, ci şi în fapte. Demonstratorul tehnologic al ventilatorului mecanic pe care l-am văzut, astăzi, funcţionând reprezintă o realizare tehnică remarcabilă. Urmează paşii cei mai importanţi: omologarea prototipului şi integrarea în producţie. Am mare încredere în echipa de cercetători de la Academia Tehnică Militară. Vom duce la capăt acest angajament şi vom produce în ţară un echipament de care avem mare nevoie”, a declarat, la rândul său, ministrul Apărării.