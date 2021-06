Organizaţia PNL Bârlad şi-a desemnat preşedintele, în persoana lui Georgică Vulpe

Organizaţia PNL Bârlad şi-a desemnat, marţi, preşedintele, în persoana lui Georgică Vulpe, la mai puţin de o săptămână după ce forul local a mai desfăşurat o conferinţă de alegeri, în urma căreia câştigătorul funcţiei de preşedinte a fost primarul Dumitru Boroş, scrutin contestat ulterior şi invalidat de conducerea organizaţiei judeţene a partidului.

Preşedintele ales pe data de 16 iunie, Dumitru Boroş, a declarat că el a fost ales în mod corect şi în conformitate cu prevederile statutului PNL, susţinând că alegerile organizate marţi sunt nelegale. Boroş a precizat, totodată, că Georgică Vulpe nu mai este membru de partid, deoarece şi-a prezentat demisia, scrie Agerpres.ro.

"Ceea ce s-a întâmplat astăzi este în afara legii partidelor, a statutului şi regulamentelor PNL. Noi ştim că am convocat legal şedinţa de alegeri de săptămâna trecută, am lucrat după statut, conducerea judeţeană a refuzat în mod constant să ne furnizeze anumite documente spre a clarifica anumite situaţii punctuale cu privire la anumiţi membri. Am întocmit convocatorul şi ne-am dus la alegeri. Conferinţele de alegeri pot fi convocate de către Biroul Politic Judeţean, Biroul Politic Local, preşedinte sau o treime din membrii Biroului Politic Local. Şedinţa noastră, cea de pe 16 iunie, a fost convocată de preşedinte, am parcurs procedura statutară, am avut un vot final, un rezultat. Această şedinţă de azi nu ştie nimeni cine a convocat-o. Eu n-am convocat-o, BPL nu a convocat-o, BPJ nu a convocat-o. Eu sunt prim-vicepreşedinte al PNL Vaslui, fac parte din BPJ", a declarat, pentru AGERPRES, Dumitru Boroş.

De cealaltă parte, secretarul general al PNL Vaslui, Daniel Onofrei, susţine că alegerile au fost organizate conform statutului PNL şi că noua conducere este cea legitimă. El a anunţat că au fost convocaţi 206 membri, dintre care au fost prezenţi 71.

"Cu 71 de persoane aflate în sală, a avut loc o primă şedinţă, care a fost închisă din lipsă de cvorum, după care, conform statutului, a fost convocată o şedinţă de îndată, la care cvorumul nu mai este obligatoriu şi se raportează la prezenţa membrilor din sală. În sală au fost 71 de persoane, iar preşedinte a fost ales domnul Georgică Vulpe, cu 53 de voturi. (...) E foarte simplu, la PNL membrii cu drept de vot trebuie să îndeplinească două condiţii: să fie înregistraţi în Registrul Naţional al membrilor de partid până la 31 decembrie 2020, iar a doua, să aibă cotizaţia achitată, ori direct la sediul organizaţiei, cu chitanţă, ori în contul Organizaţiei Judeţene, online. Astăzi pe convocator erau 206 persoane, nu erau doar 112, cum au fost la alegerile de miercurea trecută, organizate de domnul primar. Dânsul nu a oferit posibilitatea colegilor care şi-au plătit online să fie în sală să voteze. Azi am dat posibilitatea tuturor să vină să-şi aleagă biroul", a declarat, pentru AGERPRES, Daniel Onofrei.

Referitor la faptul că Georgică Vulpe nu ar mai fi membru PNL, Onofrei a precizat că acesta şi-a prezentat demisia pe data de 11 decembrie 2020, nemulţumit de activitatea primarului Dumitru Boroş, dar că a revenit asupra deciziei de a părăsi PNL, pe data de 13 decembrie.

Într-o postare pe pagina de Facebook a PNL Bârlad, conducerea desemnată la alegerile organizate în cursul săptămânii trecute a cerut, luni, tuturor membrilor de partid din Bârlad să nu se prezinte la noile alegeri.

Membrii Biroului Politic al PNL Bârlad în frunte cu preşedintele desemnat, Dumitru Boroş, primar al municipiului Bârlad, au precizat că de fapt alegerile desfăşurate pe data de 16 iunie au fost corecte şi s-au derulat în legalitate, prezentând ca susţinere un document semnat de preşedintele PNL, Ludovic Orban, în care se precizează că invalidarea scrutinului a fost făcută fără respectarea statutului partidului, potrivit căruia singurul organism ce se poate pronunţa cu privire la validitatea alegerilor este Curtea de Arbitraj.

La alegerile de pe 16 iunie s-au înscris în cursa pentru şefia organizaţiei bârlădene primarul municipiului, Dumitru Boroş, şi Iulian Groza. Boroş a obţinut 88 de voturi, Groza a fost votat de doi membri de partid, iar două voturi au fost nule. Ulterior, alegerile au fost contestate, invocându-se faptul că pe convocator nu au fost trecuţi anumiţi membri PNL.

În urma unei decizii semnate de preşedintele PNL Vaslui, Nelu Tătaru, scrutinul a fost invalidat, fiind anunţată o nouă şedinţă de alegeri.