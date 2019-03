Organizatorii Festivalului Internațional 'George Enescu' vor depune plângere privind un site care vinde neautorizat bilete

Artexim, organizatorul Festivalului Internațional "George Enescu", avertizează publicul cu privire la un site care vinde bilete pentru eveniment fără a avea autorizație și indică faptul că se fac demersuri pentru înaintarea unei plângeri la poliție, potrivit Mediafax.

"Am fost informați de faptul că bilete la concertele din cadrul Festivalului «George Enescu» ediția 2019 sunt puse în vânzare pe un site care nu are nici o formulă de parteneriat cu Festivalul sau cu partenerii oficiali de ticketing, Eventim. Site-ul în cauză extrage în mod automat bilete (achiziționează prin programe automate) sau vinde bilete achiziționate de alți utilizatori. Vă rugăm să aveți în vedere că aceste achiziții nu sunt sigure, întrucât comenzile sunt emise pe numele și identitățile celor care au achiziționat biletul la prima mână, iar cumpărătorul la mâna a doua practic nu are niciun control asupra achiziției și riscă să fie înșelat. De exemplu, în cazul în care cumpărătorul inițial renunță la comandă, Eventim returnează banii și anulează biletul astfel că accesul la sală nu va mai fi posibil pentru cumpărătorul la a doua mână", se arată în comunicat.

Eventim a avansat solicitari pentru oprirea acestei activități, din păcate, în țara de origine a site-ului, acest tip de vânzare este permis și activitatea nu poate fi oprită, mai informează organizatorul Festivalului Enescu.

"Artexim înaintează în acest moment o plângere la poliție", potrivit comunicatului.

Organizatorii Festivalului Enescu roagă publicul să achiziționeze bilete numai din sursele oficiale: www.eventim.ro, magazinele partenere Eventim - Telekom, Orange, Vodafone, Diverta, Librăriile Humanitas și Cărturești, Carrefour și stațiile OMV, punctele de lucru Eventim din București (Bdul I. C. Brătianu, nr. 6 din Cinema PRO) și Cluj-Napoca (Str. Alexandru Vaida-Voevod, nr. 53 B din Iulius Mall), casieriile UPC din București și Cluj-Napoca, precum și site-ul www.festivalenescu.ro.

Ediția 2019 a Festivalului Internațional George Enescu aduce, în perioada 31 august - 22 septembrie, peste 2.500 dintre cele mai valoroase personalități ale lumii, un număr de 34 de premiere concretizate prin prezența a 25 de artiști de mare calibru, printre care Marion Cotillard, Kirill Petrenko, Mitsuko Uchida, René Jacobs, Diana Damrau, Joyce DiDonato, Rolando Villazón, Julia Fischer și Nobuyuki Tsujii, și a nouă dintre cele mai importante orchestre de nivel mondial.