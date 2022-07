OSCE: Dialogul între Chișinău și Tiraspol trebuie menținut

Reprezentantul special al preşedintelui în exerciţiu al OSCE, Thomas Mayr-Harting, consideră că, chiar şi "în cea mai dificilă situaţie actuală, este important să se întâlnească (reprezentanţii Chişinăului şi Tiraspolului - "I."), să discute chestiuni, să găsească soluţii la probleme".

Potrivit Infotag, care citează serviciul de presă al liderului transnistrean, Vadim Krasnoselski, reprezentantul OSCE a făcut afirmaţia ieri, la Tiraspol, la o întâlnire cu conducerea Transnistriei, transmite Știri.md.

Participanţii la întrevedere au discutat "diverse aspecte ale agendei de negocieri, au vorbit despre activităţile OSCE în perioada preşedinţiei poloneze, au identificat domenii care necesită o atenţie sporită şi variante pentru rezolvarea problemelor".

Krasnoselski a recunoscut că "evenimentele geopolitice de amploare în desfăşurare au impact asupra Transnistriei, provocând interes pentru aceasta".

"Înţelegem situaţia noastră deloc uşoară şi de la bun început am ales poziţia de pace. Am declarat asta în repetate rânduri... În plus, există o declaraţie în acest sens a Sovietului suprem, susţinută de organizaţii obşteşti. (...) Vă asigur că suntem cu toţii uniţi în viziunea noastră despre lume", a subliniat el.

Negociatorul-şef al regiunii, Vitali Ignatiev, a remarcat că situaţia din procesul de negocieri "rămâne dificilă şi nu demonstrează o dinamică pozitivă".

Potrivit acestuia, Chişinăul "n-are disponibilitatea pentru un dialog de fond la toate nivelurile", şi în acelaşi timp rămâne "concentrat pe menţinerea tensiunii în relaţiile cu Transnistria".

Ignatiev a pus "un accent separat pe procesele de militarizare a Moldovei", apreciind că, "în loc să creeze naraţiuni pozitive, Moldova generează o instabilitate suplimentară în regiune".