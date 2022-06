OUG privind compensarea prețului la carburanți, finalizată. Ministrul Energiei dă detaliile

Premierul Nicolae Ciucă a declarat marți că OUG privind compensarea prețului la carburanți a fost pregătită, ea urmând să intre pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de miercuri pentru aprobare.

„Avem o OUG pregătită în acest sens. Detaliile și elementele de conținut am să-l rog pe ministrul Energiei să le furnizeze”, a spus premierul.

Ministrul Economiei Virgil Popescu a spus că: „Ieri s-a elaborat textul OUG. Este vorba de acei 50 de bani per litru care vor fi afișați pe totem. În urma acestei scăderi, România va avea un preț al motorinei de 1,70 și un pic de eurocenți, benzina 1,60 și un pic. Va fi un pic după Ungaria, care are un preț plafonat și are deja cel mai mic preț din Europa. 25 de bani vor fi susținuți de la bugetul de stat prin Ministerul de Finanțe, iar 25 de bani vor fi susținuți ca o cheltuială deductibilă de către operatori”.