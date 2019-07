’Palmă’ pentru Donald Trump - Statul New York și-a modificat legislația fiscală și îl pune în dificultate pe liderul de la Casa Albă

Statul New York şi-a modificat luni legislaţia fiscală, ceea ce ar trebui să permită aleşilor democraţi din Camera Reprezentanţilor să aibă acces la declaraţiile asupra veniturilor lui Donald Trump în acest stat, informează Reuters potrivit Agerpres.

Guvernatorul Andrew Cuomo a semnat un amendament legislativ care impune responsabilului administraţiei fiscale să comunice declaraţiile de venituri şi avizele de impozitare ale statului anumitor comisii ale Congresului SUA dacă acestea o cer.



"Această lege dă Congresului posibilitatea de a-şi exercita datoria constituţională de a întări sistemul nostru democratic şi de a garanta că nimeni nu este mai presus de lege", a declarat democratul Andrew Cuomo.



Donald Trump a refuzat sistematic să comunice Congresului veniturile sale, conform tradiţiei respectate până acum de toţi preşedinţii americani.



Aleşii democraţi, care suspectează existenţa unor conflicte de interes, ar urma să pătrundă în breşa deschisă de această modificare a legislaţiei. Trump Organization, conglomeratul care grupează activităţile imobiliare ale preşedintelui american, îşi are sediul la New York.



Denunţând "hărţuirea" căreia i-ar fi obiect clientul său, avocatul lui Donald Trump, Jay Sekulov, a asigurat că va răspunde "într-un mod potrivit" oricărei iniţiative a Congresului.



În mai, secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, a refuzat să transmită unei comisii a Congresului declaraţiile de venituri ale preşedintelui american la nivel federal, argumentând prin faptul că această comisie nu are autoritate în domeniu. Aceasta din urmă a sesizat justiţia.