Papa Francisc avertizează, la Veneţia, împotriva turismului excesiv care afectează oraşul / VIDEO

Papa Francisc avertizează din nou, duminică, la Veneţia, în Italia, împotriva impactului turismului excesiv asupra mediului, la o slujbă cu 10.000 de credincioşi, în Piaţa Sf. Marcu, şi cere ”atenţie faţă de casa noastră comună”, relatează AFP, potrivit news.ro.

Acesta este prima vizită a Suveranului Pontif argentinian, în vârstă de 87 de ani, în afara Romei, după şapte luni, din cauza stării sănătăţii sale, la câteva săptămâni după un acces de oboseală care a provocat îngrijorare de Paşte.

VENEŢIA AR PUTEA ”SĂ ÎNCETEZE SĂ EXISTE”

Pe o vreme însorită, Jorge Bergoglio, care a apărut într-o formă bună, şi-a respectat programul încărcat.

După o vizită la o închisoare de femei şi un discurs în faţa unor tineri veneţieni, s-a dus în Piaţa Sf, Marcu, pe un pod efemer peste Marele Canal, escortat de o marină de gondole în lagună.

Evocând ”frumuseţea încântăroare” a Cetăţii Dogilor, Francisc, care a făcut din ecologia o cauză centrală a pontificatului său, a enumerat ”numeroase probleme care ameninţă”, între care modificările climatice, ”fragilitatea patrimoniului cultural” şi supraturismul.

”Veneţia este un cu apele pe care se află şi fără îngrijirea şi protejarea acestui cadru natural ea ar putea chiar înceta să existe”, a avertizat el în predica sa.

Această declaraţie rezonează cu actualitatea, după ce oraşul clasat în Patromonuiul Mondial UNESCO tocmai le-a impus turiştilor o plată la intrare în valoare de cinci euro pe zi, cu scopul de a-şi dezaglomera străduţele înguste şi podurile de peste canaluri în zilele cele mai aglomerate.

În 2024, doar 29 de zile de mare aglomeraţie sunt vizate de această taxă.

”NU RENUNŢAŢI LA NIMIC”

Aşa cum obişnuieşte, şeful Bidericii Catolice i-a binecuvântat pe credincioşi de la bordul unui ”papamobil” original - o maşină de golf mică şi albă cu blazonul Vaticanului, în aclamaţiile mulţimii.

Papa a sosit devreme duminică, cu un elicopter, în curtea închisorii de pe Insula Giudecca, în care se află Pavilionul Sfântului Scaun la a 60-a ediţie a Bienalei de Artă Contemporană de la Veneţia.

Francisc le-a salutat îndelung, una câte una, pe cele 80 de deţinute, personalul administrativ şi penitenciar şi voluntari.

În această fostă mănăstire care găzduia femei condamnate la pedepse lungi, episcopul Romei, sensibil faţă de marginalizate şi faţă de universul carceral, a cerut să li se dea deţinutelor ”instrumente şi spaţii de creştere umană, spirituală, culturală şi profesională”.

”Închisoarea este o realitate dură, iar probleme ca suprapopularea, lipsa unor instalaţii şi resurse, incidente violente generează atâtea suferinţe în ea. Dar ea poate deveni un loc de renaştere”, a declarat el.

”Curaj şi înainte, Nu renunţaţi la nimic!”, a spus Papa după ce a primit cadou produse confecţionate de către deţinute, dintre care mai multe au părut emoţionate.

Departe de camere de luat imagini şi de mulţime, Pavilionul Sfântului Scaun este unul dintre cele mai căutate ale prestigioasei manifestaţii de artă inaugurată săptămâna trecută şi le propune vizitatorilor o experienţă imersivă şi derutantă de opere şi sârmă ghimpată.

În faţa artiştilor care au participat la expoziţie şi reprezentanţilor lumii culturale, Jorge Bergoglio a insistat asupra rolului artei în lupta împotriva ”rasismului, xenofobiei, inegalităţii, dezechilibrului ecologic”.

”MOMENT FUNDAMENTAL”

”Este un moment fundamental pentru oraşul nostru”, a declarat AFP Maela Pellizzato, o veneţiană în vârstă de 64 de ani, prezentă în Piaţa Sf Marcu, venită să se roage ”înainte de toate pentru pace în lume”.

Înaintea slujbei, Papa s-a exprimat în faţa a 1.500 de tineri adunaţi în faţa emblematicei Bazilici Santa Maria della Salute.

”Lăsaţi-vă telefonul şi duceţi-vă în întâmpinarea oamenilor!”, a lansat el.

Francisc - după Paul al VI-lea în 1972, Ioan Paul al II-lea în 1985 şi Benedict al XVI-lea în 2011 - este al patrulea papă care vizitează Veneţia.

Istoria Serenissimei (Republici) este strâns legată de cea a papalităţii.

În secolul XX, trei patriarhi din Veneţia au devenit papi.

După această vizită, iezuitul argentinian urmează să efectueze alte două vizite în nordul Italiei, la Verona, în mai, şi la Trieste, în iulie.

În urma vizitei sale la Marsilia, în septembrie 2023, Jorge Bergoglio nu a mai călătorit.

O bronşită la obligat să-şi anuleze o vizită la Dubai, în decembrie, iar starea sa generală, tot mai fragilă, îl obligă să evite deplasările.

