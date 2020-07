Parlamentarii au decis: data alegerilor parlamentare se stabileşte cu cel puţin 60 de zile înainte

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, luni, proiectul potrivit căruia data alegerilor parlamentare, organizate ca urmare a expirării actualului mandat al Legislativului, se stabileşte prin lege organică, cu cel puţin 60 de zile înainte. Au votat "pentru" 180 de deputaţi, 26 "împotrivă", iar 61 s-au abţinut, relatează Agerpres.

Proiectul de lege privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016 prevede că, prin derogare de la Legea 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, data alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor ce vor fi organizate ca urmare a expirării mandatului Parlamentului, aflat în curs de exercitare la data intrării în vigoare a aceste legi, se stabileşte prin lege organică cu cel puţin 60 de zile înainte.

"În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a legii, Guvernul stabileşte, prin hotărâre, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente, calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, cheltuielile necesare pregătirii şi desfăşurării alegerilor", prevede proiectul.

Potrivit acestuia, prin derogare de la prevederile Legii 208/2015, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor organizate în condiţiile articolului 1, numărul minim al susţinătorilor necesar pentru depunerea candidaturilor se va reduce la jumătate.

Proiectul de lege a fost adoptat, tot luni, de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

Deputatul PNL Gabriel Andronache a declarat, în cadrul dezbaterilor, că nu este normal ca Parlamentul să stabilească, atunci când doreşte, data alegerilor.

"PNL a depus un amendament care se referă la menţinerea în vigoare a dispoziţiilor actualei legi care reglementează alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sensul în care data alegerilor să fie stabilită de către Guvernul României. Această variantă legislativă aflată în vigoare este cea conformă şi principiilor morale. Nu credem că este normal ca Parlamentul să stabilească atunci când doreşte data alegerilor, având în vedere faptul că poate să prelungească sine die acest mandat. De altfel, această intenţie este străvezie. Din expunerea de motive, dacă o citim cu atenţie, vom vedea că iniţiatorii proiectului de lege vizează prelungirea mandatului parlamentar până în primăvara anului viitor", a susţinut Andronache.

Deputatul PSD Florin Iordache a menţionat că, în anul 2004, a fost stabilită data alegerilor tot prin lege.

"Din 2004 încoace, de fiecare dată Parlamentul, prin lege, a delegat atribuţia lui Guvernului să stabilească data alegerilor. Ţinând cont că în acest an este un an delicat din punct de vedere medical, social, economic şi aşa mai departe, aşa cum am făcut în cazul legii care vizează alegerile locale şi a existat o largă majoritate aici, când prin lege am stabilit data alegerilor locale, tot aşa, prin lege, să facem şi acum. Noi nu am spus că le ducem în martie, dar, dacă în luna decembrie va exista un grad mare de infectare a populaţiei, dacă nu vor exista nişte condiţii să organizăm alegerile, că trebuie organizate alegerile pentru că aşa vrea nu ştiu cine de la Guvern, nu", a afirmat Iordache.

În opinia sa, iniţiativa este una bună, iar prin ea se va da posibilitatea fie Guvernului să iniţieze un proiect de lege, fie Parlamentului să stabilească data scrutinului.

"Eu cred că o astfel de iniţiativă este una bună, colegii mei din PSD, fără îndoială, o vor susţine şi data alegerilor să fie stabilită prin lege şi aici dăm posibilitatea fie Guvernului să iniţieze un proiect de lege, fie Parlamentului prin majorităţile care există aici să stabilească data. Cred că este mult mai bine decât să lăsăm unei singure entităţi, şi este vorba de Guvern, ca printr-o hotărâre de Guvern să stabilească data alegerilor", a explicat deputatul social-democrat