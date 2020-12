Parlamentarii aleși își intră în pâine!

Unul din judetele din care au plecat multi romani in diaspora, Maramures a trimis un numar semnificativ de parlamentari in Parlamentul Romaniei. Florin Alexe, este unul dintre noii parlamentari de Maramures, care activeaza in cadrul Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, acesta posteaza pe pagina de facebook, noua adresa de e-mail (florin.alexe@cdep.ro), unde romanii pot sa ii scrie, iata mesajul complet: "Aștept cu nerăbdare sesizările maramureșenilor și ale tuturor celor interesați de activitățile Comisiei pentru industrii şi servicii sau ale Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării. Rămân loial intereselor maramureșenilor.