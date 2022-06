Partidul Ecologist Român îi cere lui Nicusor Dan să aplice proiectul ECO-City pentru București privind decongestionarea traficului și împotriva poluării

Partidul Ecologist Român îi cere primarului general Nicusor Dan să aibă curaj si să aplice proiectul ECO -City pentru București privind decongestionarea traficului bucureștean si împotriva poluarii.

„In plin infringement pe poluare asupra României, Bucureștiul, vizat de sancțiuni, refuză să intre în rândul marilor capitale europene, ale căror administrații nu s-au ferit să ia măsuri pentru sănătatea cetățenilor lor. Mai mult, proiectul PER cu privire la taxarea accesului în inelul zero al capitalei este NECESARĂ pentru decongestionarea traficului infernal de care se plang toți bucureștenii. Nu este decât despre poluare, pe care mulți o ignora! Este o soluție unică aplicată unui oraș foarte aglomerat!

Banii colectati ar putea merge într-un fond pentru crearea pistelor de bicicletă și a centurii verzi a capitalei sau pentru crearea unor perdele forestiere în jurul Bucureștiului (cel puțin două inele).

Măsurile ecologiste cuprinse în proiectul ECO City rămân o sursă sigură de inspiratie si promovare personală pentru politicienii din România, dar, niciodată puse în aplicare pentru că, este nevoie și de curaj.

Nicusor Dan are șansa de a face istorie dacă aplică acest proiect care, la baza, aparține Partidului Ecologist Roman. Trebuie doar să aibă sânge în instalație! Românii au calătorit prin Europa și stiu deja că în capitalele europene se aplică această masură. Unii se miră de ce nu se aplică și la noi! Nu ar trebui să îi fie frică. Este la mijlocul mandatului și are timp să implementeze soluția!”, se arată într-un comunicat al PER.