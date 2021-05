Pastorul Artur Pawlowski alungă din nou polițiștii: 'Încă o zi tristă pentru Libertate și democrație!'

Pastorul Artur Pawlowski a devenit faimos la începutul acestei luni pentru că a dat afară din biserica sa din Alberta, Canada un inspector de sănătate și pe polițiștii care îl însoțeau: „Părăsiți această proprietate, naziștilor! Gestapo nu are voie aici! Afară, nazi! Afară! Naziștii nu sunt bineveniți aici! Nu vă mai întoarceți aici, psihopații naziști!”, le-a strigat el.

Pawlowski, care a devenit cunoscut în întreaga lume drept „pastorul polonez”, i-a dat din nou afară pe inspectorul de sănătate și pe grupul de ofițeri de poliție din Calgary, când au venit sâmbătă la biserica sa pentru a verifica aplicarea restricțiilor Covid-19, scrie Smartradio.ro.

„Și au făcut-o din nou! Astăzi, Gestapo ne-a atacat din nou Biserica”, a scris Pawlowski pe Twitter despre ultima hărțuire a autorităților canadiene. „Istoria se repetă în fața ochilor noștri! Încă o zi tristă pentru Libertate și democrație!”.

