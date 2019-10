Patrick Petre nu joacă în meciul cu FC Argeș: Mijlocașul plătește pentru aventura prin cluburile de noapte din Constanța

Patrick Petre (22 de ani) a fost lăsat în afara lotului pentru jocul de la Piteşti, cu Campionii FC Argeş, iar Telekom Sport anunţă că mijlocaşul Farului a fost prins în toiul nopţii într-un bar din Constanţa, potrivit news.ro.

Patrick Petre părea că se află pe drumul cel bun la Farul, sub comanda lui Zicu, dar aventura sa la Constanţa e aproape de final. Conform sursei citate, fiul lui Florentin Petre a fost într-un bar din Constanţa, în noaptea dinspre duminică spre luni, iar clubul a decis să-l tragă pe linie moartă.

Ciprian Marica şi Ianis Zicu au fost colegi cu Florentin Petre, astfel că au decis să-i dea o şansă puştiului care nu s-a impus la Dinamo, Sepsi OSK sau Poli Iaşi. În ciuda relaţiei speciale dintre Florentin Petre şi cei doi oameni-cheie de la Farul, Patrick a ajuns "pe făraş". În trecut, Patrick a avut de suferit extrem de mult din cauza întâmplărilor din viaţa sa extrasportivă.

Patrick a fost prezentat oficial la Farul Constanţa pe 7 septembrie. Acum, la o lună şi jumătate de la acel moment, fiul lui Florentin Petre ar putea să redevină liber de contract.

Patrick Petre se declara la acel moment extrem de nerăbdător să joace pentru Farul: "Am venit la o echipa frumoasă, cu tradiţie, cu suporteri care sunt alături de echipă şi care merită să o revadă în Liga 1. Sper să am multe realizări, să-mi ajut colegii să obţinem cât mai multe victorii şi să ne îndeplinim obiectivul. Sunt bine fizic, m-am pregătit în vacanţă şi abia aştept să joc.

Citește și: Nebunie mare în cazul Caracal! Anchetatorii i-au interzis lui Dincă: ‘S-a dat ordin pe unitate să nu aibă acces’

Pe majoritatea noilor mei colegi îi cunoşteam. În lot sunt mulţi jucători tineri cu mare calitate şi sunt sigur că o să facem o treabă bună. Am cele mai multe meciuri în Liga 1 din lot şi sper să arăt acest lucru şi pe teren. Este cel mai puternic sezon de Liga a 2-a din ultimii ani, cu foarte multe echipe de tradiţie. Încă nu am apucat să joc la Liga a 2-a, să simt jocul, să văd cum este aici, o să fie prima oară pentru mine. Sper să o fac foarte bine. Eu, personal, vreau să am realizări, goluri, pase de gol care să ajute echipa să câştige meciurile”, a spus Patrick Petre, pe 7 septembrie.

În trecut, Patrick s-a îmbătat în avion şi a fost surprins la păcănele

Chiar dacă are doar 22 de ani, Patrick a fost mereu în centrul scandalurilor. În 2017, Patrick Petre a fost convocat de Daniel Isăilă la U21, însă nu a mai ajuns să îmbrace tricoul României. Petre Jr a consumat alcool în avion, alături de Ionuţ Nedelcearu, Alin Dudea şi Vlad Olteanu, iar staff-ul tehnic a decis să-i trimită înapoi acasă.

La câteva luni de la acel episod, Patrick Petre a fost împrumutat de Dinamo la Sepsi OSK. Cariera lui la Sf. Gheorghe s-a încheiat după ce a fost surprins într-un cazino, în timp ce se juca la păcănele.

Florentin Petre a recunoscut că are mari probleme cu Patrick, dar în acelaşi timp a susţinut că mijlocaşul e capabil să treacă peste problemele extrasportive: "Eu nu ştiu ce să-i mai fac… O să vină acasă, o să vorbesc cu el, ori îşi dă seama de calităţile pe care le are, ori se apucă de băutură şi de păcănele şi în doi-trei ani i se duce viaţa. Dar eu am încredere în el. Este un caracter tare şi nu se lasă afectat de asemenea lucruri", spunea Florentin Petre, în trecut.

În cariera sa, Patrick Petre a jucat în Liga 1 pentru Dinamo, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe şi Poli Iaşi.