Pentru a elimina falsurile, Sorin Cîmpeanu vrea un registru unic naţional integrat al diplomelor şi actelor de studii

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat joi că doreşte realizarea unui registru unic naţional integrat al diplomelor şi actelor de studii, în care să se regăsească diplomele de bacalaureat, de licenţă, de master, dar şi diplomele de doctorat, anunță AGERPRES.

"În calitate de ministru al Educaţiei, chiar înainte, am propus şi s-a preluat în Planul de guvernare. Este un rol pe care mi l-am asumat - acela de promovare a unui registru unic naţional integrat al diplomelor şi actelor de studii. În acest registru unic naţional integrat, care nu pleacă de la zero, se bazează pe interconectarea unor baze de date deja existente şi pe completarea acestor baze de date, în acest registru unic am putea să găsim, ar trebui să găsim, va trebui să găsim toate diplomele de bacalaureat, toate diplomele de licenţă, toate diplomele de master şi toate diplomele de doctorat. (...) Ar trebui să găsim toate tezele de doctorat", a spus ministrul la Realitatea Plus.

Potrivit lui Cîmpeanu, în acest fel va fi uşor să se verifice veridicitatea diplomelor.

"Surpriza plăcută a fost că am avut acordul studenţilor astăzi ca în acest registru să putem să vărsăm, dacă îmi permiteţi termenul, toate lucrările de licenţă în format electronic şi toate lucrările de disertaţie în format electronic, în aşa fel încât să putem verifica şi veridicitatea diplomelor şi să putem să eliminăm acea umbră care planează asupra sistemului de educaţie românesc cu privire la plagiat. Pentru că atunci când le ai pe toate la un loc într-un sistem electronic, este evident foarte uşor să verifici similitudinile şi să taxezi ca atare eventualele derapaje. Este un proiect pe care mi l-am asumat în nume personal înainte să fiu ministru. Odată ce am ajuns ministru, este o obligaţie încă şi mai mare", a subliniat Cîmpeanu.