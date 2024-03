'Pentru mine a fost ca un coșmar! Nu am fost niciodată bolnav!'

Bolile de inimă, din ce în ce mai frecvente și la vârste tinere, continuă să fie principala cauză de deces în țara noastră. De cele mai multe ori, afecțiunile cardiace se dezvoltă în timp cu semne și simptome specifice, însă sunt cazuri când acestea evoluează diferit, iar simptomatologia este înșelătoare. Prin controale anuale la medicul cardiolog, bolile de inimă pot fi diagnosticate din timp, astfel încât să fie evitate complicațiile.

Printr-o situație deosebită a trecut și Florin, un pacient în vârstă de 42 de ani. Cu câteva luni în urmă, Florin începuse să obosească foarte tare, să tușească des și să fie tot mai slăbit. Treptat simptomele au început să fie mai intense și chiar să apară episoade de frison și febră. Inițial, pacientul a crezut că este vorba de o răceală mai puternică. Pentru că nu își revenea, a consultatul medicul, care i-a spus că are pneumonie.

„Făceam zece zile de antibiotic pentru pneumonie, după care recidiva, din nou febră și tot așa, până mi-am dat seama că ceva nu este în regulă și că s-ar putea ca problema să nu fie de la plămâni. Atunci am început să îmi pun semne de întrebare și am hotărât să merg mai departe cu investigațiile”, povestește Florin.

Astfel, bărbatul s-a prezentat de urgență la spital. În urma investigațiilor medicale care au inclus și un examen CT (computer tomograf), medicii au stabilit diagnosticul: endocardită infecțioasă. Aceasta este o afecțiune gravă a endocardului, stratul interior al inimii, inclusiv al valvei cardiace. Această infecție se dezvoltă atunci când bacteriile sau alte microorganisme pătrund în fluxul sanguin și infectează endocardul. Fără tratament adecvat, poate provoca deteriorarea gravă a valvelor cardiace și poate duce la complicații serioase, cum ar fi insuficiența cardiacă sau accidentul vascular cerebral. În cazul lui Florin, afecțiunea s-a dezvoltat pe fondul unei malformații congenitale și a unei infecții dentare netratate.

„La Iași s-a confirmat ca am endocardită cu rupere de valvă mitrală. Mi-au spus că este o boală ereditară, că mușchiul este puțin mai îngroșat și că am un suflu sistolic, dar nu știam cât este de grav. Pentru mine a fost ca un coșmar. Nu am fost niciodată bolnav, nu am avut o gripă și deodată să aflu un diagnostic atât de grav este foarte greu.”, își amintește pacientul.

Florin avea nevoie de o operație la inimă complexă. La recomandarea cardiologului care îl monitoriza, a venit la Spitalul Clinic SANADOR, unde a fost consultat de Prof. Dr. Victor Costache, șeful Secției de Chirurgie Cardiovasculară. Așa s-a stabilit că pacientul suferea de cardiomiopatie hipertrofică obstructivă și insuficiență mitrală severă post endocardită infecțioasă. A urmat un tratament cu antibiotic, apoi a efectuat o intervenție minim invazivă la inimă de protezare de valvă mitrală cu valvă mecanică și miectomie septală.

Intervenția a fost o premieră pentru România, fiind pentru prima dată când s-a abordat endoscopic tratamentul pentru cardiomiopatie hipertrofică obstructivă. Operația a decurs fără probleme și a fost un succes. Ulterior, pacientul a fost transferat în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă Cardiovasculară, unde a fost atent monitorizat. În prezent bărbatul este bine, s-a recuperat aproape în totalitate, respectă indicațiile medicilor și revine periodic la control.

„După operație evoluția a fost de la zi la zi, am reușit să stau în picioare, să mănânc singur, să respir singur. Să îi dea Dumnezeu sănătate domnului profesor Victor Costache! Este un înger! A fost norocul meu că l-am găsit, că m-a operat și mă bucur foarte mult. Îi mulțumesc că m-a salvat. Este un om deosebit!”, conchide emoționat pacientul.

