Pentru USR PLUS, PSD e 'ciuma roșie' doar când nu îi face pe plac. Barna, dependent de Ciolacu pentru a scăpa de Cîțu/ ANALIZĂ

USR- PLUS are un discurs dublu față de PSD de la începutul crizei guvernamentale. Și sunt mai multe situații care arată duplicitatea USR- Plus. PSD este rău și are blat cu PNL când este împotriva USR- Plus. Dar când USR- Plus are nevoie de PSD, nu este blat, este doar apel la partidele responsabile care vor sa scăpe de Florin Cîțu. În acest caz, PSD și Aur. Iată mai multe situații:

1. Inițial, când au anunțat că vor să depună motiune de cenzură, erau dispuși să negocieze cu PSD și Aur pentru a scăpa de Florin Cîțu. Ulterior, când au văzut că PSD insista că tot Guvernul trebuie să plece, inclusiv Barna și miniștrii lor, Usr-Plus s-a indreptat doar catre Aur. Pentru că nu își permitea Usr să semneze un text în care să fie criticați și ministrii USR- Plus.

2. Moțiunea de cenzură a USR-Plus trece doar dacă cei 157 de parlamentari PSD vor vota pentru plecarea lui Florin Cîțu. Aici Barna are nevoie de PSD, de partidul lui Dragnea, Ciolacu.

Ar dispărea probabil, și discursul lor "fără hoție ajungem departe", pentru moment, cât ar avea nevoie de PSD, pentru că brusc PSD ar fi partidul responsabil care vrea să scape Romania de Florin Cîțu. Dar în buna tradiție, sigur nu ar fi o negociere sau o colaborare cu PSD, daca asta s-ar întâmpla, iar Cîțu ar pleca acasă cu voturile Usr-plus și PSD. Cum a susținut Dan Barna și în cazul celor de la Aur. Că nu negociaza cu Aur, a fost doar o "conjunctură".

3. Dacă Florin Cîțu va fi nevoit să vină în Parlament pentru a valida propunerile de interimari, dacă miniștrii USR-Plus vor demisiona, și aici Barna are nevoie de PSD. Pentru că doar printr-un vot împotrivă al PSD, în plen, noua formula guvernamentală, fără USR-Plus, va pica în Parlament.

Așadar, indiferent daca aleg sa iasă de la guvernare, sperând că pot reveni, sau daca vor sa îl dea jos pe Florin Cîțu, USR-Plus este dependent de voturile PSD.

Iar pentru un partid nou, ar fi un gest de igienă morală sa recunoască în fața electoratului că nu este vreo diferență între USR- Plus și alte partide. Pentru USR- Plus, Psd este rau doar dacă nu este cu ei. Daca PSD va fi împotriva lui Cîțu, va fi partid responsabil. Aur nu poate fi partid extremist cu care nu se poate negocia în martie, iar în septembrie să fie aliați ai USR-Plus pentru moțiune. La fel cum PSD nu este partid de hoți care face blat cu Florin Cîțu, doar pentru că încurca Usr, dar dacă PSD ar vota moțiunea, devine partid responsabil.

Este cert că supraviețuirea politică a USR- Plus depinde în totalitate de PSD, în orice scenariu. Asta dacă nu aleg să renunțe la moțiune și să se întoarcă la guvernare.