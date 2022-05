Pep Guardiola: Real Madrid știe să scrie istorie

Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, nu şi-a ascuns dezamăgirea după eliminarea dramatică suferită de formaţia lui în semifinalele Ligii Campionilor, în faţa formaţiei Real Madrid.

"Am fost mai buni, am fost calificaţi, am avut jocul sub control. Au început să joace sus şi au reuşit să înscrie. Nu mă credeam deja în finală, dar am fost aproape (n.r. - la 0-1). Dar ei ştiu cum să facă istorie, trebuie să-i felicităm. Ne-a fost greu să intrăm în joc şi asta a fost o lovitură. Ne-a lipsit ceva în prima repriză. Am fost mai buni după aceea şi am reuşit să marcăm. Apoi au fost acele două minute...", a spus Guardiola, potrivit lequipe.fr.

"Am fost aproape. Jucătorii au dat totul. Am fost atât de aproape, dar nu am putut să o facem. În istoria fotbalului, se întâmplă acest lucru. Cu publicul care îi susţine, este mai dificil. Am avut înfrângeri în Liga Campionilor, înfrângeri grele, când nu am putut ajunge în finală, aşa că nu există nicio îndoială că este greu pentru noi. Nu putem nega că am fost atât de aproape de finala Ligii Campionilor. Nu am jucat bine în prima repriză, dar este normal în această competiţie. S-a întâmplat de multe ori în istoria lor. Au pus mulţi jucători în careu şi au marcat două goluri. Nu am suferit prea mult până când au marcat, dar nu am jucat cât de bine am putut", a afirmat el, potrivit mirror.co.uk.

Formaţia Real Madrid s-a calificat, miercuri seară, în finala Ligii Campionilor, trecând în semifinale de Manchester City, deşi pierduse meciul tur din deplasare cu scorul de 3-4 şi a fost condusă în retur, acasă, cu 1-0. La Madrid, scorul a fost 3-1 pentru gazde, după prelungiri.

Manchester City a deschis scorul în minutul 73, prin Mahrez. Pentru City au marcat Rodrygo ’90, ‘90+1 şi Benzema ’95 (penalti).

În cealaltă semifinală, Liverpool a trecut de Villarreal, scor 2-0 în tur şi scor 3-2 în retur.

Finala dintre Liverpool şi Real Madrid se va disputa în data de 28 mai, pe Stade de France.