Peste o mie de angajaţ ai companiei braziliaene IT Stefanini lucrează de acasă, anunţă aceasta

Stefanini, unul dintre cei mai importanti furnizori globali de soluţii de tehnologie pentru companii, a anunţat luni că operează în modul ”business as usual”, iar 90% din cei 1.600 de angajaţi din România lucrează de acasă de mai bine de două săptămâni, potrivit news.ro.

Compania are 2.500 de angajaţi la nivelul ţărilor din regiunea EMEA, dintre care peste 1.600 lucrează în România, în cele trei birouri din Bucureşti, Sibiu şi Târgu Mureş.

”De peste o lună, încă dinainte de primul caz de Covid-19 confirmat în România, am început să lucrăm la planul work from home la scară largă. Spun la scară largă pentru că, de fapt, în ultimii doi ani am dezvoltat, gradual, munca de la distanţă, ori de câte ori cerinţele clienţilor noştri au permis acest mediu de lucru. Aveam deja numeroşi colegi care lucrau în acest regim, fie total, fie parţial - combinând munca de birou cu cea de acasă”, spune Andreea Miron, EMEA people&culture manager în cadrul Stefanini.

Iniţial, a fost modificat programul de lucru, astfel încât angajaţii să evite expunerea la aglomeraţia din mijloacele de transport în comun, afirmă ea, iar ulterior conducerea companiei a decis că este mult mai sigur ca angajaţii să evite orice fel de deplasări.

”Marea majoritate a clienţilor noştri şi-au trimis angajaţii să lucreze de acasă, iar astfel apar diverse probleme de IT, pe care ei le redirecţionează către colegii noştri de la departamentul service desk. Momentan, nu vedem un impact negativ în business, dar, ca orice companie de servicii, depindem de situaţia în care se află clienţii noştri. Portofoliul foarte variat pe care îl avem, dar şi lipsa de expunere pe segmentele cele mai afectate de piaţă ne permit să fim încrezători că vom trece cu bine această mare provocare pentru întreg sectorul economic”, spune Andreea Miron.

Ea precizează că deocamdată măsura nu a avut niciun impact în productivitate.

”Securitatea cibernetică este una dintre cele mai mari provocări atunci când 1.600 de angajaţi lucrează din toate colţurile ţării. Avem parteneriate strategice şi protocoale stricte implementate pentru a asigura securitatea datelor. Toţi colegii noştri respectă regulile de siguranţă şi politicile interne. Echipa de IT a ţinut în toată această perioadă legătura foarte strâns cu echipa de management pentru a ne asigura de securitate la cel mai înalt nivel”, a adăugat ea.

În ceea ce priveşte programul, compania se declară flexibilă cu orele exacte pe care angajaţii le petrec în faţa calculatorului, mai ales acolo unde specificul rolului sau al clientului permit acest lucru.

”Suntem conştienţi că nu numai pentru noi, ca organizaţie, ci şi pentru colegii noştri, munca de acasă vine cu o serie de provocări: avalanşa de ştiri negative, care poate afecta moralul fiecăruia, sau capacitatea fiecăruia de a se organiza de acasă, în contextul în care unii colegi au şi copii. Încercăm să ne concentrăm mai mult pe sarcini şi obiective, decât pe un program fix”, mai spune ea.

Fiecare angajat are un pachet lunar de beneficii flexibil, disponibil la alegere pe o platformă utilizată de companie, alături de posibilitatea de reportare pentru lunile următoare a sumelor neutilizate, precizează Andreea Miron.

”De exemplu, dacă sălile de sport sunt închise pentru o perioadă, suma alocată pentru acest beneficiu poate fi reportată sau realocată. Evident, beneficiile existente fizic în spaţiile de birouri nu pot fi accesate în această perioadă, dar căutăm soluţii cât mai creative de a le înlocui”, spune ea.