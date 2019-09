Peter Nichols, celebrul dramaturg britanic, a murit la vârsta de 92 de ani

Dramaturgul britanic Peter Nichols, cunoscut pentru piese ca „A Day In The Death Of Joe Egg” şi „Privates On Parade”, a murit la vârsta de 92 de ani, informează BBC, potrivit news.ro.

Agentul lui a emis, în numele familiei, un comunicat în care este precizat că autorul „a murit liniştit, sâmbătă dimineaţă, în Oxford”. Soţia lui, Thelma, i-a stat la căpătâi.

„A Day In The Death Of Joe Egg” a fost montată pentru prima dată la Glasgow Citizens Theatre în 1967. O nouă producţie a piesei urmează să fie lansată la Londra, cu Toby Stephens, Patricia Hodge şi Claire Skinner în distribuţie.

Comedia muzicală „Privates on Parade” a fost inspirată de propria-i experienţă ca entertainer pentru trupele armate britanice. A fost adaptată pentru marele ecran în 1982, cu John Cleese în rol principal, şi remontată în 2012 de compania Michael Grandage Company de la Noël Coward Theatre din London, cu Simon Russell Beale protagonist.

Între piesele pe care le-a scris se numără „The National Health”, „Forget-Me-Not Lane” şi „The Freeway”.

Nichols a fost decorat în 2018 cu însemnele Ordinului Imperiului Britanic în grad de Comandor pentru serviciile aduse teatrului.

Scriitorul şi regizorul Steven Unwin a scris pe Twitter: „A fost un dramaturg complet remarcabil, provocator, foarte onest şi suprinzător de înduioşător”.

Sir Howard Panter, care produce „A Day In The Death Of Joe Egg” la Trafalgar Studios, ce va fi lansat săptămâna viitoare a transmis: „Peter a fost unul dintre cei mai mari scriitori din teatrul britanic din ultimii 60 de ani”.

El a explicat că dramaturgul a consiliat până în ultimul moment echipa de producţie a spectacolului de pe West End.