Petre Daea, despre conflictul dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose: 'Iată preocupările partidului si Guvernului pentru rezolvarea problemelor'

Ministrul Agriculturii Petre Daea a evitat să comenteze concret despre tensiunile din interiorul PSD, cu o zi înainte de ședința Comitetului Executiv.

Deși se duc lupte între tabăra Dragnea și tabăra Tudose și sunt vehiculate multe nume pentru schimbare, miniștrii ori nu vor să comenteze, ori văd doar partea plină a paharului.

”Eu știu că se muncește în România și se realizează lucruri importante în țară. Din 5 ianuarie, România are 664 de milioane, bani europeni pe care îi are în vistieria țării, urmare a faptului că am dat subvențiile începând cu primul minut din ziua de 17 octombrie, iar până acum am dat la peste 90% subvenția ca avans și peste 70% ca plată regulara. Iată preocupările noastre și ale partidului si Guvernului pentru rezolvarea problemelor din țară”, a spus Daea la Realitatea TV.