Photoshop la greu: Acesta este portretul OFICIAL al lui Joe Biden la Casa Albă

Joe Biden are un portret oficial în calitate de preşedinte al Statelor Unite, realizat la patru luni de la alegeri, dezvăluit de către noul fotograf al Casei Albe Adam Schultz pe Twitter.

Donald Trump a avut nevoie de zece luni de zile pentru a-şi face portretul oficial, scrie News.ro.

”Sunt mândru să dezvălui portretul oficial al preşedintelui Statelor Unite, realizat la 3 martie 2021, în Biblioteca Casei Albe”, anunţă Adam Schultz.

Portretul lui Biden, care zâmbeşte larg şi pozează în faţa steagului american, urmează să fie expus în clădiri oficiale.

Proud to unveil the official portrait of @POTUS , taken on March 3, 2021, in the Library room of the @WhiteHouse . pic.twitter.com/8FXoJ4vYQ5

Navy spokesperson confirms that these portraits of Joe Biden and Kamala Harris on their website are, indeed, from the White House:



Biden's was taken by Adam Schultz on March 3, Harris' a day later by Lawrence Jackson, according to the photo metadata. pic.twitter.com/FyVOhthw04