Pianista Alexandra Dăriescu va susține un concert special la New York dedicat Zilei Naționale a României și Centenarului Marii Uniri

Pianista Alexandra Dăriescu, unul dintre muzicienii români cei mai cunoscuți pe plan internațional, va susține, pe 26 noiembrie, la New York un concert special dedicat Zilei Naționale a României și Centenarului Marii Uniri, potrivit Mediafax.

Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român din New York împreună cu Misiunea Permanentă a României pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite și va avea loc în prestigioasa sală de concerte Merkin Hall a Kaufman Music Center.

Charismatica pianistă, considerată una dintre cele mai bune din lume, potrivit influentei International Piano Magazine, va oferi un recital de gală din care nu lipsesc câteva dintre cele mai apreciate compoziții românești pentru pian, aparținând lui George Enescu, Dinu Lipatti și Constantin Silvestri. Pe lângă repertoriul românesc, ca o anticipare a sărbătorilor de iarnă, Alexandra Dăriescu va cânta câteva prelucrări după "Spărgătorul de nuci" al lui P. I. Ceaikovski, care fac parte dintr-un original spectacol multimedia pe care tânăra pianistă l-a prezentat deja cu casa închisă pe multe dintre marile scene ale lumii.

În debutul recitalului, la care sunt așteptați diplomați, oficialități, membri ai comunității românești din New York, dar și melomani americani, vor lua cuvântul Ion Jinga, ambasadorul României la ONU, și directorul ICR New York, Dorian Branea. Evenimentul, care face parte și din componenta culturală a campaniei României pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU, se va încheia cu o recepție.

Cu o prezență scenică irezistibilă și de o muzicalitate debordantă, Alexandra Dăriescu, considerată unul dintre cei mai promițători 30 de pianiști sub 30 de ani, are o spectaculoasă carieră internațională, cu prezențe excelent primite de public și presă în cele mai celebre săli de concert din lume, de la Royal Albert Hall din Londra la Concertgebouw din Amsterdam și Carnegie Hall din New York.

După studii muzicale la Iași, a absolvit Royal Northern College of Music din Manchester și Guildhall School of Music and Drama din Londra. A colaborat cu orchestre de prim rang ca London Philharmonic Orchestra, Tampere Philharmonic Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Hallé Orchestra, Stavanger Symphony Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, Bournemouth Symphony Orchestra, Sichuan Symphony Orchestra și European Union Youth Orchestra și a realizat înregistrări pentru casele de discuri Champs Hill Records, Signum Classics și NMC Records.

Alexandra Dăriescu este laureată a Verbier Festival Academy și a premiului britanic Women of the Future, la categoria Artă și Cultură. Printre proiectele actuale cu cel mai mare succes se numără prezentarea în recital a unei serii de compoziții semnate femei, precum "Fantaisie variée" a Nadiei Boulanger, "Ballade" de Germaine Tailleferre, dar mai cu seamă producția multimedia "The Nutcracker and I", un spectacol inovator ce combină muzica pentru pian, dansul și animația digitală.