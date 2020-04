Piaţa auto din România a scăzut cu aproape 24%, în primul trimestru, anunţă APIA

Piaţa auto din România a înregistrat o scădere de 23,8% în primele trei luni ale acestui an, faţă de acelaşi interval din 2019, arată datele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Autoturisme (APIA), publicate luni, potrivit Agerpres.

Statistica de specialitate evidenţiază un recul important, de 33%, la nivelul lunii martie, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul anterior.Potrivit sursei citate, vânzările auto de pe plan local sunt susţinute, în principal, de către persoanele juridice, care, după trei luni din anul 2020, realizează 65% din totalul achiziţiilor de autoturisme, în timp ce persoanele fizice realizează restul de 35%.Analiza sectorială publicată de APIA relevă faptul că, în România, în perioada ianuarie - martie, topul general pe mărci (autoturism + autovehicule comerciale) este condus de Dacia, cu 8.019 unităţi, urmată de către Volkswagen - cu 3.031 unităţi, Renault (2.587), Skoda (2.454) şi Ford (2.184).La finalul primului trimestru din 2020, ierarhia mărcilor de autoturisme are pe primul loc Dacia, cu 7.437 unităţi (27% cotă de piaţă), iar apoi Volkswagen (2.535 unităţi, 9,2% cotă de piaţă), Skoda (2.454 unităţi şi 8,9% din total piaţă), Renault (2.106 unităţi şi 7,6% cotă de piaţă) şi Hyundai (2.040 unităţi, cu 7,4% cotă de piaţă).

Pe modele, cu cele 3.111 unităţi vândute, Dacia Logan este lider în primul trimestru din acest an. Modelul este urmat de Dacia Duster - cu 1.990 de unităţi, Dacia Sandero (1.642), Skoda Octavia (1.202) şi Renault Clio (892).



În funcţie de tipul de combustibil al achiziţiilor de autoturisme, pe ansamblul primului trimestru al anului 2020, autoturismele pe benzină continuă să deţină cea mai mare pondere, respectiv 64,9% din total - în scădere faţă de cota înregistrată anul trecut, iar motorizările diesel deţin 29,4% din total, în scădere cu 0,8 puncte procentuale faţă de finele lunii martie din 2019.



Pe segmentul autoturismele ecologice, analiza APIA arată că, deşi după primele trei luni din 2020, piaţa auto este în scădere puternică, această categorie de autoturisme înregistrează un volum în creştere totală de 7,2%, comparativ cu primul trimestru al anului trecut. O creştere importantă (de 27,7%) a fost înregistrată la autoturismele full electrice, însă una mult mai consistentă (de 75%), la cele plug-in.



Pe de altă parte, autoturismele hibride înregistrează după primele trei luni ale anului o scădere conjuncturală de 1,4%, în viziunea reprezentanţilor APIA, "posibil, ca urmare a aşteptării demarării Programului Rabla Clasic".



"În acest context, cu un început favorabil, este de aşteptat ca în acest an achiziţiile de autoturisme "verzi" să înregistreze volume semnificativ mai mari decât cele din anul anterior, acestea fiind, în mare parte, stimulate de Programul Rabla Plus, care a avut o contribuţie importantă la creşterea extrem de puternică a vânzărilor de autoturisme electrice în perioada derulării Programului multianual 2017-2019", precizează analiza APIA.