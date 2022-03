Pierderile care ar fi suferit Rusia până acum în Războiul din Ucraina (armata ucraineană)

Peste 10.000 de soldați ruși ar fi murit, ar fi fost răniți sau capturați în primele șase zile ale războiului din Ucraina, anunță armata Ucrainei.

Potrivit acesteia, militarii ucraineni și forțele civile ar fi reușit să distrugă:

269 tancuri

945 blindate

39 de avioane

40 de elicoptere

18 sisteme antiaeriene

50 de sisteme de artilerie reactivă (Grad, Smerch etc)

105 tunuri de artilerie

60 de cisterne și vehicule de aprovizionare cu combustibil

3 drone

2 bărci

409 vehicule

De cealaltă parte, Moscova care nu prezintă informații zilnice, a ieșit miercuri seara și a publicat primul său bilanț al pierderilor suferite în războiul din Ucraina.

Potrivit armatei ruse, de la invadarea Ucrainei și până miercuri, ar fi fost uciși 498 de militari ruși, în timp ce alți aproape 1.600 ar fi fost răniți.

Indicative estimates of Russia's losses as of March 5, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/TDpggFdi1d