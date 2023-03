VIDEO Unul dintre cei mai experimentați piloți americani se oferă voluntar să lupte pentru Ucraina

Dan Hampton a efectuat 151 misiuni în Irak, Kosovo şi Golful Persic. El spune că mulți piloți americani cu care a vorbit simt aceeași dorință de a merge în Ucraina.

„Aș spune că sunt destui piloți americani dispuși să o facă. E un conflict între bine și rău, nu e nicio întrebare cine are dreptate sau cine greșește. În acest sens, Guvernele care pot să ofere acest serviciu trebuie să o facă. O să merg chiar eu. O să fiu primul. Puteți conta pe mine”, a spus Dan Hampton într-un interviu televizat.

Cu toate acestea americanii nu oferă avioane de tip F-16. Casa Albă a declarat că decizia Poloniei de a oferi Ucrainei avioane de vânătoare MiG-29 este o „decizie suverană” care nu îl va determina pe președintele Joe Biden să furnizeze Kievului avioane americane F-16, potrivit Daily Mail. Promisiunea președintelui polonez, Andrzej Duda, făcută în cursul zilei de joi, potrivit căreia țara sa va preda patru dintre avioanele de luptă de fabricație sovietică „în următoarele zile” , nu modifică decizia administrației Biden, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, John Kirby. Biden a declarat anterior că SUA nu vor furniza avioanele de luptă F-16 pe care Ucraina le-a solicitat în lupta sa împotriva Rusiei. Președintele american a declarat că va rămâne în discuții cu Ucraina cu privire la solicitările sale de arme. „Nu ne schimbă calculele în ceea ce privește F-16. Acestea sunt decizii suverane pe care le ia orice țară și noi respectăm aceste decizii suverane” , a declarat Kirby.

Dan Hampton, retired US Air Force pilot, says he's ready to go to Ukraine to fly F16 planes and talks about strategic importance of aviation on the battlefield.



