PISICA NEAGRĂ pentru PSD: Florin Cîțu, după discuțiile cu USR: Sunt ȘANSE MARI să refacem coaliția

Premierul Florin Cîțu a dat informații lacunare după negocierile cu USR privind refacerea coaliției UDMR - PNL - USR. Cîțu spune că s-au discutat doar principii, însă că este extrem de optimist privind discuțiile.

"Am vorbit despre principii și despre refacerea coaliției de guvernare. Am discutat pe principii, am agreat că trebuie să fie un acord al coaliției mult mai în detaliu. Nu am discutat despre un nume de premier. Am discutat despre principiu, nu nume de persoane. Vom avea premier de la USR. Sunt șanse mari de refacere a coaliției, am ieșit optimist. Nu a cerut nimeni nimic astăzi. E o discuție clară, premierul va fi de la PNL. Vom purta discuții și cu PSD", a declarat Cîțu.