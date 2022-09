Platforma de streaming SkyShowtime se lansează în Europa pe 20 septembrie

Noul serviciu de streaming SkyShowtime va fi lansat oficial pe 20 septembrie 2022, aducând pentru prima dată în casele europenilor oferta sa premium de divertisment exclusivist. În România, platforma va deveni disponibilă până în primul trimestru al anului 2023, potrivit news.ro.

SkyShowtime va fi lansat la jumătatea lui septembrie în Ţările Nordice, urmând apoi lansări în Ţările de Jos, în Peninsula Iberică şi în Europa Centrală şi de Est. Serviciul de streaming oferă, în exclusivitate, filme hollywoodiene şi noi seriale produse de cele mari studiouri din lume.

Un joint-venture al Comcast (NASDAQ: CMCSA) - compania mamă a NBCUniversal şi Sky - şi Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA), SkyShowtime va fi lansat în Danemarca, Finlanda, Norvegia şi Suedia pe 20 septembrie, înainte de a se extinde în Olanda, în cursul acestui an, în trimestrul al patrulea. SkyShowtime îşi va continua extinderea în Spania, Portugalia, Andorra şi Europa Centrală şi de Est (Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, Polonia, România, Serbia, Slovacia şi Slovenia) în lunile următoare. Datele specifice de lansare şi ofertele de preţ vor fi anunţate în curând.

Cu mii de ore de divertisment de calitate, oferit de cele mai mari studiouri din lume, SkyShowtime va prezenta, în exclusivitate, filmele de cinema produse de Paramount Pictures şi Universal Pictures, cele mai longevive studiouri americane care, împreună, însumează aproape 50% din încasările de la Hollywood.

Noua platformă va găzdui printre cele mai noi blockbustere, inclusiv „Top Gun: Maverick”, „Jurassic World Dominion”, „Minions: The Rise of Gru”, „The Northman”, „Sing 2”, „Sonic the Hedgehog 2”, „The Lost City”, „Downton Abbey: A New Era”, „Nope”, „Belfast”, „Ambulance” şi „The Bad Guys”.



În plus, SkyShowtime oferă noi serii premium, producţii pentru copii şi familie şi o selecţie de titluri emblematice de la Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios şi Peacock. SkyShowtime va prezenta, de asemenea, producţii locale, documentare şi programe speciale de pe pieţele sale.

În regiunile nordice, ca urmare a parteneriatului cu Paramount, SkyShowtime va înlocui Paramount+. Astfel, publicul va putea să urmărească conţinutul favorit de pe Paramount+, cum ar fi „Halo”, „Yellowstone”, „The Offer” şi „Star Trek: Strange New Worlds”, precum şi SHOWTIME® originals Yellowjackets, „Dexter: New Blood”, „Super Pumped: The Battle for Uber” şi „The First Lady”. Şi, pentru prima dată, abonaţii vor avea acces la şi mai multe seriale şi filme premium, noi şi exclusive, marca Universal Pictures, Sky Originals şi NBCUniversal.

De la lansare, clienţii pot viziona premierele serialelor-dramă Showtime „American Gigolo”, „Sky Originals The Rising”, „The Fear Index”, „The Midwich Cuckoos” şi „Law & Order Sezonul 21”, oferit de platforma Peacock. Următoarele premiere vor include „Yellowstone Sezonul 5”, „Pitch Perfect: Bumper in Berlin”, „Vampire Academy”, seria Showtime „Yellowjackets Sezonul 2” şi „Let The Right One In”.

CEO-ul SkyShowtime, Monty Sarhan, a declarat: „Este timpul pentru SkyShowtime - următorul serviciu de streaming care va cuceri Europa. La doar câteva luni după ce a primit aprobarea completă de reglementare, SkyShowtime se va lansa oficial pe 20 septembrie 2022. Clienţii noştri au acces exclusiv la cele mai recente seriale şi premiere de filme de la studiourile noastre emblematice şi de renume mondial. Aşteptăm cu nerăbdare să împărtăşim mai multe detalii despre datele de lansare pentru celelalte pieţe şi să aducem SkyShowtime în casele publicului din Europa”.



Directorul General Regional SkyShowtime pentru Europa de Nord, Henriette Skov, a declarat: „Suntem încântaţi să lansăm SkyShowtime în Ţările Nordice şi aşteptăm cu nerăbdare să oferim clienţilor noştri cea mai bună selecţie de seriale şi filme globale într-un singur loc.”

Serviciul va fi disponibil prin intermediul aplicaţiei SkyShowtime pe dispozitivele Apple iOS, tvOS, Android şi prin intermediul site-ului: www.skyshowtime.com.