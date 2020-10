PMP a depus lista candidaților pe București la alegerile parlamentare: Suntem pregătiţi să punem umărul la viitoarea majoritate parlamentară

Partidul Mişcarea Populară (PMP) a depus, sâmbătă, la Biroul Electoral Municipal listele pe Bucureşti ale candidaţilor la parlamentare, la Camera Deputaţilor lista fiind deschisă de Eugen Tomac, preşedintele formaţiunii, iar la Senat, de Cristian Diaconescu. Obiectivul PMP este obţinerea unui scor de 10% la alegerile parlamentare.

Următorii pe lista pentru Camera Deputaţilor sunt: Ioana Constantin, Sebastian Moise, Liviu Negoiţă, Ştefan Florescu, Gabriel Rădulescu.

Pe lista PMP Bucureşti pentru Senat se mai află Doru Onaca.

"Se pare că suntem primul partid care şi-a depus astăzi lista de candidaţi pentru Bucureşti la Camera Deputaţilor şi Senat. Traversăm o perioadă foarte grea, nu am mai avut o asemenea situaţie, ca în plină criză de sănătate publică să avem alegeri parlamentare. Prin urmare, cred că toată clasa politică are în faţă un test extrem de important, acela de a-i convinge pe români că democraţia nu poate fi suspendată, chiar şi în asemenea situaţii şi trebuie să dăm un vot responsabil pentru un Parlament care are în faţă o sarcină extrem de grea, aceea de a pregăti ţara de o perioadă extrem de dură. Un Parlament care trebuie să vină să dea legi bune pentru economie, pentru sănătate, pentru educaţie", a spus Tomac la sediul BEM.

El şi-a exprimat regretul că românii trebuie să voteze un Parlament tot de 500 de parlamentari, şi nu de 300, aşa cum s-a decis la referendum. Tomac a amintit că din 2018 există la Legislativ un proiect privind reducerea parlamentarilor la 300, însă până în prezent Camera Deputaţilor nu l-a votat.

"Este o nevoie de o reformă reală a Parlamentului şi noi vom merge în Parlament pentru a transmite acest mesaj, pentru a duce lupta mai departe privind reducerea numărului de parlamentari la 300, pentru a face mult mai eficiente instituţiile care sunt în coordonarea Parlamentului, cum este de exemplu Avocatul Poporului, care trebuie ales de cetăţeni şi ne vom bate pentru acest obiectiv în viitorul Parlament. Suntem pregătiţi să punem umărul ca viitoarea majoritate parlamentară să fie mult mai aplicată pe priorităţile ţării, şi nicidecum pe chestiuni care pun într-o lumină proastă Parlamentul. Nu avem voie să ne jucăm cu destinele ţării, dând legi extrem de proaste pentru persoane, pentru grupuri de interese sau pentru oameni care nu au nimic în comun cu aşteptările pe care le au românii faţă de clasa politică", a afirmat preşedintele PMP.