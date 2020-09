PNTCD este pe cale să detoneze alegerile parlamentare

Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis sesizarea Curtii Constitutionale pe data de 15 septembrie 2020 in cadrul unei contestatii formulate de Partidul National Taranesc Crestin Democrat (PNTCD) impotriva formarii Biroului Electoral Central pentru alegerile parlamentare in care a invocat nelegala compunere a acestuia, ca urmare a faptului ca in componenta BEC exista si judecatori.

Contestatia a fost formulata de PNTCD Salaj, reprezentat de europarlamentarul Cristian Terhes, si a fost insusita de PNTCD Central, prin presedinte Aurelian Pavelescu.

In cazul in care exceptia de neconstitutionalitate va fi admisa de CCR (a se vedea dosar 2421/1/2020/a1), intreaga procedura pentru alegerile parlamentare va trebui reluata, dupa ce legea va fi modificata astfel incat birourile electorale sa nu mai fie compuse si din judecatori.

In contestatie PNTCD a invocat faptul ca, prin compunerea Biroului Electoral Central si din judecatori, se incalca art. 125 alin. (3) din Constitutie, care prevede ca "functia de judecator este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior".

In sustinerea pozitiei PNTCD este si jurisprudenta recenta a CCR, care prin Decizia 45/2018 a statuat ca "esenta activitatii [magistratilor] consta in aplicarea si interpretarea judiciara a legii si in conducerea si controlul activitatii de urmarire penala, dupa caz, neputand desfasura activitati specifice [...] de organizare si punere in aplicare a legii pe calea actelor administrative" [par. 168].

"In conditiile in care Constitutia fixeaza, in termeni imperativi, incompatibilitatile acestor functii, legiuitorul nu poate sa inlature dispozitia constitutionala. Atat timp cat persoana detine calitatea de judecator sau procuror nu poate exercita decat activitatile specifice acestor functii", a mai aratat CCR in Decizia 45/2018, par. 171.

Subiectul incompatibilitatii judecatorilor de a fi membri in Birourile Electorale nu este una noua, acesta fiind abordata si in anul 2008, cand CSM-ul de atunci a cerut Avocatului Poporului sesizarea CCR cu privire la normele legale care prevad participarea judecatorilor in birourile electorale.

"Alegerile libere si corecte sunt esenta democratiei si manifestarea suveranitatii nationale, motiv pentru care acestea trebuie sa se desfasoare intr-un cadru de constitutionalitate si legalitate. Practica includerii judecatorilor in birourile electorale, unde acestia sunt coborati de la nivelul de magistrati la nivelul reprezentantilor partidelor politice, votul acestora fiind egal, le submineaza statutul si este un atac la adresa democratiei, a statului de drept si a separatiei puterilor in stat.

Cand, din pozitia de judecator, stai intr-un conclav cu reprezentantii partidelor politice pe o perioada de doua-trei luni de zile, iti pierzi aparenta de independenta, devenind, dintr-un magistrat ce se bucura de prezumtia de independenta, un simplu functionar public in slujba politicului", a spus europarlamentarul Cristian Terhes, presedintele PNTCD Salaj.

"Fidel principiilor sale, PNTCD va continua lupta pentru intronarea democratiei constitutionale si readucerea institutiilor statului in slujba poporului. Vom denunta grupurile de interese si partidele politice parlamentare care au creat o legislatie discriminatorie si au deturnat, astfel, alegerile libere in scopul confiscarii Parlamentului, Guvernului si celorlalte institutii ale statului. Intreaga legislatie electorala este grevata de vicii de neconstitutionalitate, partidele parlamentare folosindu-se de bani publici si institutii controlate politic pentru a-si perpetua la nesfarsit puterea, manipuland populatia tarii si mentinandu-o captiva acestor practici dictatoriale. In felul acesta este incalcata suveranitatea poporului, care nu mai este demult reprezentat in aceste institutii, confiscate si puse in slujba unor interese anti-nationale", a spus Aurelian Pavelescu, presedintele PNTCD.

PNTCD Salaj a mai obtinut in campania pentru alegerile locale doua victorii in instanta si sesizarea Curtii Constitutionale pe unele articole abuzive din Legea 115/2015, care creaza discriminare si incalca drepturile fundamentale ale cetatenilor.

PNTCD a fost reprezentat la ICCJ in prezenta cauza de domnul avocat Adrian Toni Neacsu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, unde a militat pentru eliminarea judecatorilor din procesul electoral.