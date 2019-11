Poliţiştii din Giurgiu caută o minoră în vârstă de 17 ani, dată dispărută de familie

O minoră în vârstă de 17 ani din localitatea Ghimpaţi, judeţul Giurgiu, este căutată de poliţişti după ce a plecat voluntar de la domiciliu în urmă cu o zi şi nu a mai revenit, potrivit Agerpres.

"Luni, 4 noiembrie, poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Ghimpaţi au fost sesizaţi prin 112 de către o femeie din comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu, cu privire la faptul că fiica sa, Adrian Daniela Soare, de 17 ani, a plecat voluntar de la domiciliu şi nu a mai revenit. Fata are înălţimea de 1,70 metri, o greutate de 70 de kilograme, păr negru, drept, strâns la spate, faţă rotundă, ochi căprui, nas drept de mărime mijlocie, gura normală, buze de grosime medie, dentiţie albă completă. Prezintă o aluniţă pe spate, sub nivelul gâtului şi are în urechea stângă patru orificii pentru cercei", se arată într-un comunicat de presă emis marţi de IPJ Giurgiu.

La data plecării minora era îmbrăcată cu o geacă de culoare verde închis, cu buzunare laterale inferioare, pantaloni tip blue-jeans de culoare deschisă, adidaşi de culoare roz din material sintetic şi şosete albe.



Persoanele care pot oferi informaţii care să conducă la depistarea tinerei sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic de urgenţă 112.