Pregătirile pentru EURO U21, pe ultima sută de metri: echipa de organizare a preluat stadioanele

Echipele de organizare UEFA Under 21 Championship au preluat, vineri, stadioanele din Bucureşti şi Cluj-Napoca, unde vor avea loc meciurile de la turneul final, în perioada 21 iunie – 5 iulie, informează FRF, potrivit news.ro.

Instalarea echipelor pe cele patru arene – Steaua, Giuleşti, Cluj Arena şi „Dr. Constantin Rădulescu” – repezintă momentul zero al turneului. Grupurile de lucru locale vor fi coordonate de reprezentanţii UEFA pentru a asigura cele mai bune condiţii tuturor participanţilor la turneu, fie că e vorba de echipele naţionale sau suporteri.

În total, 280 de voluntari vor contribui la succesul #U21EURO, repartizaţi în roluri pentru zece departamente diferite.

„Astăzi e momentul zero al turneului EURO Under 21. Am preluat cele 4 stadioane şi le pregătim pentru marea sărbătoare a fotbalului european. Va fi cel mai important eveniment al UEFA în această perioadă, după încheierea Nations League şi a unei etape de calificări europene de seniori. Toată atenţia se va îndrepta spre tinerele talente ale fotbalului european, viitoarele vedete ale acestui sport. Unii sunt chiar de acum vedete, aşa că vom avea meciuri spectaculoase. Din punct de vedere organizatoric, suntem pregătiţi pentru orice provocare.

Avem echipe de proiect dedicate pentru fiecare dintre cele 4 stadioane – Steaua, Giuleşti, CFR Cluj şi Cluj Arena. Am pornit pregătirile acum un an şi nu avem emoţii în a respecta standardele UEFA în materie de turnee europene. Avem experienţa organizării EURO 2020, care a fost una foarte apreciată de forul continental. Nu în ultimul rând, ne preocupăm să asigurăm iubitorilor fotbalului confortul necesar participării la acest spectacol şi susţinerii echipei de tineret a României!”, a spus Alexandru Cândea, Project Leader UEFA Under 21 Championship.

Alături de Georgia, România găzduieşte în această vară turneul final #U21EURO, iar meciurile se vor disputa la Bucureşti şi Cluj-Napoca, în perioada 21 iunie – 5 iulie. Capitala va găzdui toate cele şase meciuri din grupa B, în care se află România, Spania, Croaţia şi Ucraina, un sfert de finală şi o semifinală. Cluj-Napoca va găzdui meciurile grupei D, din care fac parte Franţa, Italia, Elveţia şi Norvegia, precum şi un sfert de finală.

De acum, fanii pot cumpăra bilete şi la casierii

Tot din 16 iunie s-au deschis şi casele de bilete ale stadioanelor unde vor avea loc meciurile Campionatului European. Acestea vor funcţiona zilnic, până la data disputării ultimului meci pe fiecare din cele patru arene. În continuare, biletele pot fi cumpărate şi online, de pe site-ul oficial, under21tickets.ro .

PROGRAMUL CASIERIILOR

Stadionul Steaua

Zilnic: 11:00 – 19:00

Miercuri, 21 iunie: 11:00 – 21:45

Sâmbătă, 24 iunie: 11:00 – 19:00

Marţi, 27 iunie: 11:00 – 21:45

Miercuri, 5 iulie: 11:00 – 22:45

Stadionul Giuleşti

Zilnic: 11:00 – 19:00

Miercuri, 21 iunie: 11:00 – 19:00

Sâmbătă, 24 iunie: 11:00 – 21:45

Marţi, 27 iunie: 11:00 – 21:45

Sâmbătă, 1 iulie: 11:00 – 22:45

Cluj Arena

Zilnic: 11:00 – 19:00

Joi, 22 iunie: 11:00 – 21:45

Duminică, 25 iunie: 11:00 – 19:00

Miercuri, 28 iunie: 11:00 – 21:45

Duminică, 2 iulie: 11:00 – 22:45

„Dr. Constantin Rădulescu”

Zilnic: 11:00 – 19:00

Joi, 22 iunie: 11:00 – 19:00

Duminică, 25 iunie: 11:00 – 21:45

Miercuri, 28 iunie: 11:00 – 21:45