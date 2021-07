Prelungirea stării de alertă, criticată de intelectuali: 'Orice zi în plus este o ticăloșie'

Luat la rece, logic, prelungirea stării de alertă este un nonsens. Numărul noilor îmbolnăviți de Covid 19 nu justifică acest lucru susțin mai mulți intelectuali. O serie de intelectuali au luat poziții ferme față de intenția guvernului de prelungire a regimului de guvernare special cu încă 30 de zile.

Dacă Varujan Vosganian spune că ”în condițiile în care în majoritatea județelor numărul cazurilor zilnice de infectare este de zero sau unu, Comitetul Național pentru Situații de Urgență prelungește starea de alertă pe tot cuprinsul țării este deja un act de sfidare la adresa națiunii. Este intolerabil că Guvernul, Ministerul Sănătății sau CNSU nu ne prezintă care ar trebui să fie indicatorii care să permită ridicarea stării de alertă, să știm și noi când ori dacă vreodată starea de alertă va mai fi ridicată. Purtarea măștii în locuri publice socotite aglomerate ori în spațiile închise și restricțiile la desfășurarea întrunirilor de orice fel nu pot fi justificate în condițiile în care incidența cazurilor de infectare zilnică este de unu la jumătate de milion iar cel al deceselor de unu la zece milioane !!! Cred că suntem deja victimele unei psihoze paranoide, asezonate din belșug cu achiziții fără licitație”, scriitorul Alexandru Petria susține:

”Prelungirea stării de alertă reprezintă un abuz, nejustificat de situația epidemiologică. Orice zi în plus este o ticăloșie. Cum scriam în cartea despre pandemie, ”Timpuri virale. Gânduri pe contrasens”, e un pericol imens ca guvernanților să ajungă să le placă conducerea țării în regim special, cu suspendarea parțială a democrației. Am impresia că am ajuns în acest punct.”

Dintre multele opinii de pe Facebook, o mai reținem pe cea a gânditorului Bogdan Duca, care sublinieză că ”această viroză a fost pretextul pentru o dictatură ce se va permanentiza. Mi-ar fi plăcut să greşesc.... Starea de alertă se prelungeşte pentru încă 30 de zile. Şi se va prelungi şi în august, staţi liniştiţi.... Iar din septembrie oricum vine valul nu ştiu cât de viroză, că doar începe sezonul gripelor. Pentru că dictatura sanitară, ca orice dictatură, nu va renunţa de bună-voie la putere.”