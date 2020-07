Premiera de la Sports Illustrated - Va prezenta pentru prima dată în paginile sale un manechin transgen

Revista americană Sports Illustrated va găzdui în paginile celebrului său număr anual "Swimsuit Issue" primul manechin transgen din istorie, braziliana Valentina Sampaio, potrivit AFP, potrivit news.ro.

"Acest lucru înseamnă mult", a povestit, la ABC, manechinul în vârstă de 23 de ani, care a crescut într-o familie de pescari din nordul Braziliei. "Nu neapărat pentru mine, ci pentru întreaga comunitate LGBTQ+".

Acest număr "Swimsuit Issue", care prezintă modele în costume de baie în decoruri paradisiace, este o instituţie în Statele Unite şi mai departe, chiar dacă influenţa ei s-a diminuat în ultimii ani.

În 2014, când revista a împlinit 50 de ani, a fost vândută în 785.000 de exemplare.

Deşi are 23 de ani, Valentina Sampaio are deja o experienţă în modelling. Ea a apărut într-o ediţie franceză a revistei Voque, în martie 2017.

Citește și: Coronavirus într-o mare redacție tv din București? postul interzice divulgarea de informații/ SURSE

În august 2019, a fost angajată de Victoria's Secret pentru o campanie publicitară, devenind primul manechin transgen care a reprezentat celebra marcă de lenjerie intimă.

Ea a povestit pentru ABC că a fost respinsă la un casting din cauză că este o persoană transgen.

Mult timp axată pe tinerele manechine caucaziene, revista Sports Illustrated s-a deschis, de-a lungul anilor, şi altor profile.

În 1997, americana Tyra Banks a fost prima femeie de culoare care a apărut pe prima pagină.

De asemenea, au apărut sportive, în special jucătoarea de tenis Serena Williams sau campioana de arte marţiale mixte Ronda Rousey.

În 2016, modelul american top-size Ashley Graham a pozat pentru prima dată pentru revistă.

Numărul cu Valentina Sampaio va fi la chioşcuri din 21 iulie.

Din 2013, odată cu seria "Orange is the New Black", comunitatea transgen a beneficiat de o nouă expunere, alături de altă serie "Transparent" sau mai recnet, "Pose".