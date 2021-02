PREMIERĂ - Documentarul 'Colectiv', pe lista a filmelor nominalizate la Oscar

„Colectiv”, regizat de Alexander Nanau, se află pe lista scurtă a filmelor eligibile pentru o nominalizare la categoriile „cel mai bun lungmetraj documentar” şi „cel mai bun lungmetraj internaţional” ale premiilor Oscar 2021, a anunţat Academia americană de film.

„Colectiv” a fost desemnat documentarul european al anului, la a 33-a ediţie a premiilor Academiei Europene de Film, acordate în luna decembrie.

Este un documentar observaţional care spune povestea primului an de după incendiul din clubul bucureştean Colectiv, care a dus la moartea a 64 de oameni. Filmul urmăreşte autorităţi şi jurnalişti, căutând să expună adevărul. Este un film despre sistem versus oameni, despre adevăr versus manipulare, despre interes personal versus interes public.

Documentarul, producţie HBO Europe scrisă de Alexander Nanau şi Antoaneta Opriş, a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneţia 2019, în afara competiţiei. Recent, între altele, a fost desemnat de National Society of Film Critics din SUA cel mai bun film într-o limbă străină, iar National Board of Review l-a inclus în top 5 al celor mai bune filme internaţionale.

Academia americană de film a anunţat marţi listele scurte în vederea nominalizării la nouă categorii ale premiilor Oscar 2021: lungmetraj documentar (15), scurtmetraj documentar (10), lungmetraj internaţional (15), machiaj şi coafură (10), coloană sonoră (15), cântec original (15), scurtmetraj animat (10), scurtmetraj de ficţiune (10) şi efecte vizuale (10).

La categoria „lungmetraj documentar” au fost eligibile 238 de producţii. Dintre acestea, au fost alese: „76 Days” (distribuit de MTV Documentary Films) – regizat de Weixi Chen, Hao Wu, Anonymous; „All In: The Fight for Democracy” (Amazon Studios) – Lisa Cortes, Liz Garbus; „Boys State” (Apple TV Plus) – Amanda McBaine, Jesse Moss; „Colectiv” (Magnolia Pictures & Participant) – Alexander Nanau, „Crip Camp” (Netflix) – James Lebrecht, Nicole Newnham; „Dick Johnson Is Dead” (Netflix) – Kirsten Johnson; „Gunda” (Neon) – Viktor Kosakovskiy; „MLK/FBI” (IFC Films) – Sam Pollard, „The Mole Agent” (Gravitas Ventures) – Maite Alberdi, „My Octopus Teacher” (Netflix) – Pippa Ehrlich, James Reed; „Notturno” (Neon) – Gianfranco Rosi; „The Painter and the Thief” (Neon) – Benjamin Ree; „Time” (Amazon Studios) – Garrett Bradley; „The Truffle Hunters” (Sony Pictures Classics) – Michael Dweck, Gregory Kershaw; „Welcome to Chechnya” (HBO) – David France.

Pe lista scurtă la categoria „lungmetraj internaţional” au fost incluse 15 filme dintre cele 93 propuse: „Another Round” (Danemarca) – regizat de Thomas Vinterberg, „Better Days” (Hong Kong) – Derek Tsang, „Charlatan” (Cehia) – Agnieszka Holland, „Colective” (România) – Alexander Nanau, „Dear Comrades!” (Rusia) – Andrey Konchalovskiy, „I’m No Longer Here” (Mexic) – Fernando Frias, „Hope” (Norvegia) – Maria Sødahl, „La Llorona” (Guatemala) – Jayro Bustamante, „The Mole Agent” (Chile) – Maite Alberdi, „Night of the Kings” (Coasta de Fildeş) – Philippe Lacôte, „Quo Vadis, Aida?” (Bosnia şi Herţegovina) – Jasmila Žbanić, „Sun Children” (Iran) – Majid Majidi, „Two of Us” (Franţa) – Filippo Meneghetti, „A Sun” (Taiwan) – Chung Mong-hong, şi „The Man Who Sold His Skin” (Tunisia) – Kaouther Ben Hania.

„Quo Vadis, Aida?” este producţie cu participare românească, premiată la trei secţiuni paralele ale Festivalului de Film de la Veneţia 2020.

Votul pentru listele scurte s-a încheiat pe 5 februarie, iar filmele selectate vor fi votate în perioada 5 - 9 martie pentru a fi desemnate nominalizările la aceste categorii.

Nominalizările la premiile Oscar 2021 vor fi anunţate pe 15 martie, iar cea de-a 93-a gală de decernare a premiilor este programată să aibă loc pe 25 aprilie.

Pentru ediţia de anul trecut a premiilor, scurtmetrajul românesc „Cadoul de Crăciun”, de Bogdan Mureşanu, a fost inclus pe lista scurtă pentru nominalizare.

Este prima dată când o producţie românească se află în etapa finală privind nominalizarea la două categorii ale premiilor Oscar.