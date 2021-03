Premierul australian Scott Morrison anunţă o remaniere, după ce scandalurile cu tentă sexuală i-au afectat popularitatea

Premierul australian Scott Morrison a anunţat luni o remaniere guvernamentală, după o serie de scandaluri legate de hărţuire şi discriminare sexuală care şi-au pus amprenta asupra cotei sale de popularitate, relatează dpa, potrivit AGERPRES.

În paralel cu remanierea, prin care doi miniştri implicaţi în recente controverse au fost sancţionaţi cu mutarea în posturi de nivel inferior, premierul a anunţat şi înfiinţarea unui grup operativ pentru problemele femeilor, condus de ministrul de externe şi pentru femei Marise Payne.

Cei doi miniştri înlocuiţi sunt Linda Reynolds, la apărare, şi Christian Porter, la justiţie, în locul lor fiind numiţi Peter Dutton şi respectiv Michaelia Cash.

Porter a început să fie contestat după ce a dat în judecată pentru defăimare postul ABC, ca reacţie la o ştire privind un viol care ar fi avut loc în 1988. Deşi numele său nu a fost menţionat, Porter a luat poziţie cu virulenţă împotriva acestor alegaţii şi şi-a luat concediu medical pentru a-şi trata "sănătatea mintală".

La revenirea din concediu, Porter va deveni ministru al industriei, ştiinţei şi tehnologiei.

La rândul ei, Linda Reynolds, căzută în dizgraţie după ce a numit-o "vacă mincinoasă" - prezentând ulterior scuze - pe o fostă colaboratoare care s-a plâns că a fost violată de un coleg în parlament în 2019, se află în prezent în concediu medical şi urmează să preia la întoarcere funcţia de ministru pentru servicii guvernamentale.

Un sondaj publicat luni de cotidianul The Australian a indicat că rata de aprobare a premierului Morrison a scăzut de la 62% la 55%, în două săptămâni, fiind prima dată în decurs de un an când scade sub 60%.

Mii de australieni au ieşit în stradă în martie pentru a protesta împotriva violenţelor şi hărţuirii sexuale împotriva femeilor.

Scott Morrison a calificat drept un "triumf" faptul că protestatarii nu au fost "întâmpinaţi cu gloanţe", ceea ce a fost interpretat ca o ameninţare voalată şi i-a atras alte critici.

În weekend, premierul i-a cerut unui parlamentar, Andrew Laming, să participe la un curs de "empatie", după ce a fost acuzat că a hărţuit online două alegătoare, potrivit portalului Nine News. O a treia femeie a reclamat ulterior că Laming a fotografiat-o din spate, în timp ce se apleca.