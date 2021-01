Premierul Florin Cîțu TAIE în carne VIE: Banii publici NU vor mai fi cheltuiți aiurea, în bugetul pe 2021

Premierul Florin Cîțu anunță că bugetul pe 2021 va fi diferit față de cele din anii trecuți. Cîțu spune că banii vor fi alocați doar pe proiecte care se pot implementa.

"Este o analiză pe care nu am văzut să o mai facă cineva înainte de buget. Banii publici nu vor mai fi cheltuiți aiurea. Vreau să bugetăm acele proiecte care pot fi făcute, nu povești. În 2020 am reușit un record, investițiile sunt la un nivel record. Aceastî bugetare din acest an va dura mai mult, dat veți vedea că va avea un impact pozitiv pentru economie. Mediul economic are din partea mea predictibilitate. Am spus că nu vom modifica Codul Fiscal și nu vom introduce noi taxe", a declarat Florin Cîțu.