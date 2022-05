VIDEO/ Premierul Nicolae Ciucă dă vești bune primarilor - Când vor începe să curgă primii bani din programele de finanțare

În cadrul unei conferințe de presă premierul Nicolae Ciucă a detaliat modul în care administrațiile locale pot accesa programele de finanțare și a anunțat că primele contracte vor fi semnate la începutul lunii iunie.

„Ați putut vedea ieri în cadrul Ligii Aleșilor Locali că am avut o secțiune dedicată prezentării unei platforme pe care am realizat-o în sprijinul adiministrațiilor locale. Primarii cred că au înțeles foarte bine că au la dispoziției un set de instrumente, dacă n-au înțeles noi ne vom strădui săi- facem să conștientizeze oportunitățile care le sunt la îndemână, pentru că ați văzut că platforma respectivă cuprinde toate instrumentele, vorbim de PNRR, vorbim de fondurile de coeziune, vorbim de programul Anghel Saligny. Fiecare dintre primari este obligat să-și încarece în acea platformă tot ce are ca proiecte și deasemenea să prezinte stadiul în care se regăsește fiecare proiect.

În ceea ce privește când pot să demareze concret aceste proiecte, ele sunt în momentul de față în analiză și în funcție de stadiul fiecărui proiect vor începe contractarea nu mai târziu de două săptămâni.”