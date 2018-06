Premierul Viorica Dăncilă, întâlnire cu artiștii fotbaliști români, campioni mondiali în anul Centenarului

Prim-ministrul Viorica Dăncilă și ministrul Tineretului și Sportului, Ioana Bran, i-au primit astăzi, la Palatul Victoria, pe membrii Naționalei Artiștilor Fotbaliști, echipa câștigătoare a Campionatului Mondial al Artiștilor Fotbaliști - Art Football din acest an.

Premierul Viorica Dăncilă i-a felicitat pe artiști pentru performanța obținută și i-a asigurat că au în Guvernul României un prieten, care le este alături și se bucură de fiecare realizare a lor, prin care fac țara noastră cunoscută și apreciată în lume. ”Mă bucur că am ocazia să vă felicit pentru performanța obținută în anul Centenarului. Prin această realizare importantă pe plan sportiv, obținută prin multă muncă și dedicație, dar și prin activitatea artistică, contribuiți la recunoașterea și aprecierea României peste hotare”, a afirmat prim-ministrul.

Totodată, premierul a apreciat activitatea desfășurată de artiștii fotbaliști români în sprijinul copiilor abandonați, prin donații pentru case de copii, prin proiectele care vizează educația prin sport, precum și prin sprijinirea unor cazuri sociale.

Ministrul Ioana Bran i-a felicitat, la rândul său, pe sportivii români pentru remarcabila performanță: ”Sunteți multipli ambasadori ai României, prin contribuția profesională, artistică și prin actele caritabile”, a spus ministrul Tineretului și Sportului.

În numele echipei, Adrian Enache a mulțumit pentru această întâlnire și a precizat că este pentru prima dată când Naționala Artiștilor Fotbaliști este primită de un prim-ministru, de-a lungul celor peste două decenii de la înființare.

”Am învins Rusia la ea acasă, pe Stadionul Lokomotiv Moscova. Am luptat și am câștigat pentru România. Suntem mândri că suntem români”, a subliniat președintele-fondator Mihai Lazăr.

Artiștii fotbaliști au cântat, în prezența premierului și a ministrului Tineretului și Sportului, imnul echipei: ”în an Centenar, am luptat și am adus doar victorie pentru România”.

Premierul Viorica Dăncilă le-a oferit membrilor Naționalei Artiștilor Fotbaliști o diplomă de felicitare și o plachetă simbolică reprezentând sigla Guvernului României și le-a urat mult succes pe mai departe.