Premiile Grammy 2020: Lizzo câștigă pentru cea mai bună interpretare pop

Cântăreața Lizzo a câștigat premiul pentru Cea mai bună interpretare vocală pop/ Best Pop Solo Performance, la cea de-a 62-a ediție a premiilor Grammy, într-o gală care se desfășoară duminică noapte la Staples Centre în Los Angeles, relateaza mediafax.

Lizzo a câștigat premiul pentru interpretarea ”Truth Hurts”. Este al doilea premiu Grammy pe care îl câștigă cântăreața din cele opt nominalizări adunate la această ediție a premiilor.

La același premiu au mai fost nominalizate Billie Eilish, pentru ”Bad Guy”, Beyonce, pentru ”Sirit”, Ariana Grande, pentru ”7 rings” și Taylor Swift, pentru ”You Need To Calm Down”.

Anul trecut, premiul a fost câștigat de Lady Gaga pentru ”Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)”.