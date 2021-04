preotul constănţean Silitră Gică a salvat două persoane dintr-un incendiu

Un preot din Constanţa a salvat două persoane dintr-un imobil cuprins de flăcări. Ajutat de doi pompieri aflaţi în timpul liber, preotul Silitră Gică a scos o femeie de 60 de ani pe braţe şi a ajutat şi la evacuarea unui bărbat de 65 de ani.

Cele două persoane sunt enoriaşi ai părintelui, biserica fiind în proximitatea imobilelor de pe strada Iederii (cartierul constănţean Km 4-5), care au luat foc marţi seara, scrie Basilica.ro.

„Biserica este aproape de locul întâmplării şi, după slujba de seară, credincioşii care erau la biserică m-au anunţat: Părinte, este fum afară. Am ieşit şi am văzut acea pacoste aflată în parohia noastră şi am mers pentru a ajuta cu ce era nevoie”, a declarat preotul pentru Ziua de Constanţa.

Părintele Gică nu şi-a imaginat că va avea un rol important în acţiunea de salvare.

„Nu credeam că vom ajunge să salvăm şi vieţi”, a precizat părintele.

„Ajungând acolo, fiind oameni puţini, pompierii încă nu erau la faţa locului. Era un tânăr care încerca să ajute şi am sărit în ajutor. Am urcat pe acoperişul casei vecine, am văzut în casa cuprinsă de flăcări două persoane mai în vârstă, fiind aproape de parohie, îi şi cunoaşteam. Atunci am urcat, împreună cu ceilalţi tineri care erau acolo, şi i-am extras din casa cuprinsă de flăcări”, a declarat preotul.

Părintele Gicu a intrat acolo şi i-a scos în braţe. Astfel n-aveau nicio şansă la ce flăcări erau. Nu, nu, nu! La ce flăcări erau nicio şansă n-aveau! Nu, n-aveau! – martor incendiu

Una dintre victime nu a necesitat îngrijiri medicale la spital. Însă, bărbatul prezenta arsuri pe aproximativ 25% din suprafaţa corpului şi a fost transportat la Urgenţa Spitalului Judeţean Constanţa. Starea sa este stabilă.